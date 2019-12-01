Nüfus artışının olduğu Bavyera’da Türkler önde!
Bavyera İçişleri Bakanı Joachim Herrman ile İstatistik Daire Başkanı Dr. Gössl, 2018 yılı verileriyle hazırlanmış 2019 istatistik yıllığını tanıttı.
BUNA göre, 2018’de Bavyera’da dünyaya gelen çocuk sayısı geçmiş yıllara oranla artarak toplamda 127 bin 616’ya ulaştı (bunun 110 bin 239 Alman ana-babadan, 17 bin 377 yabancılar içinde Türk olanların sayısı ise 2 bin 329), 13 milyon 076 bin 721 olan Bavyera nüfusunun 1 milyon 726 bin 790’ını yabancılar (yüzde 13) oluşuturuyor. Bakan Herrmann, son 7 yılda artan doğumlarla, çocuk kreş, anaokul ve bunlarla ilgili eğitim personel ihtiyacının da arttığını, mahalli yönetimlerin ilgili gereksinim politikalarını, ihtiyaca cevap verecek şekilde planlaması zaruretini getirdiğini söyledi.
9 BİNİ BOŞANMIŞ
Yapılan açıklamaya göre, Bavyera’da yaşayan yabancı kökenli sayısı 3 milyon 102 bin. Bunların içinde en büyük grubu 323 bin kişiyle Türkler oluşturuyor. Bunlar içinde de erkek nüfusu 165 binle ilk sırada. Türkler’de ayrıca 76 bini bekar 78 bini evli ve 9 bini ise boşanmış olarak istatistiklerde yer alıyor. Bakan Herrmann ayrıca, 10.2 milyon motorlu araç olan Bavyera’da mobil telefon sahibi hane oranının yüzde 95 ile üst düzeyde olduğu ve Eyalet Spor Birliği’ne kayıtlı 11 bin 912 Spor Kulübünü’nde 4 milyon 602 bin 474 aktif üyenin varlığının memnuniyet verici olduğunu vurguladı.
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