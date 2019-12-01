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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Orhan GEDİK / Münih
01.12.2019 - 13:19, Son Güncelleme:

Nüfus artışının olduğu Bavyera’da Türkler önde!

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Nüfus artışının olduğu Bavyera’da Türkler önde!

Bavyera İçişleri Bakanı Joachim Herrman ile İstatistik Daire Başkanı Dr. Gössl, 2018 yılı verileriyle hazırlanmış 2019 istatistik yıllığını tanıttı.

BUNA göre, 2018’de Bavyera’da dünyaya gelen çocuk sayısı geçmiş yıllara oranla artarak toplamda 127 bin 616’ya ulaştı (bunun 110 bin 239 Alman ana-babadan, 17 bin 377 yabancılar içinde Türk olanların sayısı ise 2 bin 329), 13 milyon 076 bin 721 olan Bavyera nüfusunun 1 milyon 726 bin 790’ını yabancılar (yüzde 13) oluşuturuyor. Bakan Herrmann, son 7 yılda artan doğumlarla, çocuk kreş, anaokul ve bunlarla ilgili eğitim personel ihtiyacının da arttığını, mahalli yönetimlerin ilgili gereksinim politikalarını, ihtiyaca cevap verecek şekilde planlaması zaruretini getirdiğini söyledi.

9 BİNİ BOŞANMIŞ
Yapılan açıklamaya göre, Bavyera’da yaşayan yabancı kökenli sayısı 3 milyon 102 bin. Bunların içinde en büyük grubu 323 bin kişiyle Türkler oluşturuyor. Bunlar içinde de erkek nüfusu 165 binle ilk sırada. Türkler’de ayrıca 76 bini bekar 78 bini evli ve 9 bini ise boşanmış olarak istatistiklerde yer alıyor. Bakan Herrmann ayrıca, 10.2 milyon motorlu araç olan Bavyera’da mobil telefon sahibi hane oranının yüzde 95 ile üst düzeyde olduğu ve Eyalet Spor Birliği’ne kayıtlı 11 bin 912 Spor Kulübünü’nde 4 milyon 602 bin 474 aktif üyenin varlığının memnuniyet verici olduğunu vurguladı.

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