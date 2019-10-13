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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Ali VARLI / BERLİN
Haber Giriş: 13.10.2019 - 12:03, Son Güncelleme:

NSU kurbanlarının yakınlarına atılan tokat: Anıtlara saldırılar bitmiyor

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NSU kurbanlarının yakınlarına atılan tokat: Anıtlara saldırılar bitmiyor

NSU terör çetesinin Almanya’da katlettiği 8’i Türk 10 kurban anısına yapılan saldırıların ardı arkası kesilmiyor. Kimi anıtlar bir kaç kez saldırının hedefi olurken şimdiye kadar hiç bir fail yakalanamadı. Federal İçişleri Bakanı Seehofer anıtlara saldırıları “Kurbanların geride kalan yakınlarına atılan tokat” olarak değerlendirirken CDU Federal Meclis Grup Başkanvekili Thorsten Frei “Utanç verici bu saldırılar, kurbanları bir kez daha öldürüyor” açıklamasını yaptı.

ALMANYA'da 2000 ile 2007 yılları arasında sekizi Türkiye kökenli, bir Yunan ve bir de polis memuru öldürüldü. 9 cinayette aynı silah kullanıldı. 10 cinayeti de ırkçı terör çetesi Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) üyesi teröristler işledi. Siyasetçiler, soruşturmayı yürüten savcı ve emniyet güçleri uzun süre cinayetlerin aşırı sağcılar tarafından işlendiğini kabul etmedi. Aksine aile bireyleri suçlandı. Bu suçlamalar 4 Kasım 2011'de cinayetlerin nazi çetesi NSU tarafından işlendiği ortaya çıkana kadar sürdü. Irkçı cinayetleri kınamak ve kurbanları unutmamak için anıtlar dikildi. Dikilen sekiz anıtın beşi defalarca saldırıların hedefi oldu. Aşırı sağcılar NSU kurbanlarının anıtlarına yönelik saldırılarına devam ederken şimdiye kadar hiçbir saldırgan yakalanamadı.

NSU kurbanlarının yakınlarına atılan tokat: Anıtlara saldırılar bitmiyor

ÜÇ KEZ AYNI ANITA SALDIRI
Terör çetesi NSU'nun son ve en genç Türk kurbanı Halit Yozgat anısına doğduğu Kassel kentine anıt dikildi. Halit Yozgat'ın anıtına 2014 yılında kimliği belirsiz kişi veya kişilerce saldırı düzenlendi. Anıta petrolün ham maddesinden elde edilen bitüm döküldü. Aynı yıl Mehmet Turgut'un anıtı da saldırıdan nasibini aldı. Rostock kentindeki anıt tam üç kez saldırıya uğradı. Üç saldırının faili de belirlenemedi. 2015 yılında bu kez Nürnberg'deki NSU anıtına saldırı düzenlendi. Anıt yerinden sökülerek götürüldü. Aynı anıta 2017 yılında gamalı haç çizildi. Heilbronn'da 2007 yılında öldürülen polis memuru Michele Kiesewetter anıtı da saldırılardan nasibini aldı. Kadın polis memuru için dikilen anıt da kimliği belirsiz faillerce yerinden sökülerek nehre atıldı.

ANISINA DİKİLEN AĞACI KESTİLER
NSU'nun ilk kurbanı Enver Şimşek anısına Zwickau'da dikilen ağaç da geçtiğimiz ay kesildi. Daha sonra aynı yere konan bank da saldırıdan nasibini aldı. Tüm saldırıların arkasında ırkçıların olduğu tahmin ediliyor. Ancak şimdiye kadar hiçbir saldırgan veya şüpheli yakalanmadı veya kimliği belirlenemedi. Federal Asayiş Dairesi'nin 2018 yılı kayıtlarına göre şimdiye kadar NSU kurbanları anıtlarına sekiz saldırı yapıldı. 2019 yılındaki iki saldırıyla birlikte toplam 10 kez anıtlara zarar verildi. Saldırıların siyasi amaçlarla yapıldığı kayıtlarda yer alırken, 10 saldırının dokuzunun aşırı sağcılar tarafından gerçekleştirildiği de polis kayıtlarına geçti. Saldırılarla ilgili şimdiye kadar hiçbir şüpheli hakkında soruşturma da açılmadı. NSU'nun cinayetlerini işlediği Dortmund, Hamburg ve Münih kentlerindeki anıtlara herhangi bir saldırı olmadı.

TOPLUMUMUZ KABUL ETMİYOR
Anıtlara yönelik yapılan saldırılarla ilgili Welt am Sonntag Gazetesine konuşan Federal İçişleri Bakanı Horst Seehofer “NSU anıtlarına verilen zararlar, geride kalan yakınlarının yüzüne atılan bir tokat gibi. Bunu toplumumuz kabul etmiyor” sözleriyle değerlendirdi. Devletin kararlı şekilde yabancı düşmanlığının ve aşırı sağın üzerine gitmesi gerektiğini belirten Seehofer “Halle'deki korkunç olay da bizim harekete geçmemiz gerektiğini bir kez daha gösterdi. Yurttaşlarımızın güvenliği sadece üzüntüyü belirten kelimelerle sağlayamayız” dedi. Seehofer, aşırı sağ ile mücadele için emniyet teşkilatlarına daha fazla personel alınması gerektiğini kaydetti. Anıtlara yönelik saldırılara partilerin içişleri politikaları sözcüleri de sert tepki gösterdi.

İKİNCİ KEZ ÖLDÜRÜYOR
Hıristiyan Demokrat Birlik (CDU) Federal Meclis Grup Başkanvekili Thorsten Frei “Yapılan her saldırı utanç verici. Başlı başına NSU cinayetlerinin uzun süre aydınlatılmaması da aynı şekilde utanç vericiydi. Bu anıtlara saldıranlar kurbanları bir kez daha öldürüyor ve bu topraklarda şiddetin yeniden yayılmasına hizmet ediyor” dedi. Sosyal Demokrat Parti (SPD) İçiişleri Politikaları Sözcüsü Burkhard Lischka da saldırıları sert sözlerle kınadı.

NSU kurbanlarının yakınlarına atılan tokat: Anıtlara saldırılar bitmiyor

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