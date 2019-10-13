NSU kurbanlarının yakınlarına atılan tokat: Anıtlara saldırılar bitmiyor

ALMANYA'da 2000 ile 2007 yılları arasında sekizi Türkiye kökenli, bir Yunan ve bir de polis memuru öldürüldü. 9 cinayette aynı silah kullanıldı. 10 cinayeti de ırkçı terör çetesi Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) üyesi teröristler işledi. Siyasetçiler, soruşturmayı yürüten savcı ve emniyet güçleri uzun süre cinayetlerin aşırı sağcılar tarafından işlendiğini kabul etmedi. Aksine aile bireyleri suçlandı. Bu suçlamalar 4 Kasım 2011'de cinayetlerin nazi çetesi NSU tarafından işlendiği ortaya çıkana kadar sürdü. Irkçı cinayetleri kınamak ve kurbanları unutmamak için anıtlar dikildi. Dikilen sekiz anıtın beşi defalarca saldırıların hedefi oldu. Aşırı sağcılar NSU kurbanlarının anıtlarına yönelik saldırılarına devam ederken şimdiye kadar hiçbir saldırgan yakalanamadı.

ÜÇ KEZ AYNI ANITA SALDIRI

Terör çetesi NSU'nun son ve en genç Türk kurbanı Halit Yozgat anısına doğduğu Kassel kentine anıt dikildi. Halit Yozgat'ın anıtına 2014 yılında kimliği belirsiz kişi veya kişilerce saldırı düzenlendi. Anıta petrolün ham maddesinden elde edilen bitüm döküldü. Aynı yıl Mehmet Turgut'un anıtı da saldırıdan nasibini aldı. Rostock kentindeki anıt tam üç kez saldırıya uğradı. Üç saldırının faili de belirlenemedi. 2015 yılında bu kez Nürnberg'deki NSU anıtına saldırı düzenlendi. Anıt yerinden sökülerek götürüldü. Aynı anıta 2017 yılında gamalı haç çizildi. Heilbronn'da 2007 yılında öldürülen polis memuru Michele Kiesewetter anıtı da saldırılardan nasibini aldı. Kadın polis memuru için dikilen anıt da kimliği belirsiz faillerce yerinden sökülerek nehre atıldı.

ANISINA DİKİLEN AĞACI KESTİLER

NSU'nun ilk kurbanı Enver Şimşek anısına Zwickau'da dikilen ağaç da geçtiğimiz ay kesildi. Daha sonra aynı yere konan bank da saldırıdan nasibini aldı. Tüm saldırıların arkasında ırkçıların olduğu tahmin ediliyor. Ancak şimdiye kadar hiçbir saldırgan veya şüpheli yakalanmadı veya kimliği belirlenemedi. Federal Asayiş Dairesi'nin 2018 yılı kayıtlarına göre şimdiye kadar NSU kurbanları anıtlarına sekiz saldırı yapıldı. 2019 yılındaki iki saldırıyla birlikte toplam 10 kez anıtlara zarar verildi. Saldırıların siyasi amaçlarla yapıldığı kayıtlarda yer alırken, 10 saldırının dokuzunun aşırı sağcılar tarafından gerçekleştirildiği de polis kayıtlarına geçti. Saldırılarla ilgili şimdiye kadar hiçbir şüpheli hakkında soruşturma da açılmadı. NSU'nun cinayetlerini işlediği Dortmund, Hamburg ve Münih kentlerindeki anıtlara herhangi bir saldırı olmadı.

TOPLUMUMUZ KABUL ETMİYOR

Anıtlara yönelik yapılan saldırılarla ilgili Welt am Sonntag Gazetesine konuşan Federal İçişleri Bakanı Horst Seehofer “NSU anıtlarına verilen zararlar, geride kalan yakınlarının yüzüne atılan bir tokat gibi. Bunu toplumumuz kabul etmiyor” sözleriyle değerlendirdi. Devletin kararlı şekilde yabancı düşmanlığının ve aşırı sağın üzerine gitmesi gerektiğini belirten Seehofer “Halle'deki korkunç olay da bizim harekete geçmemiz gerektiğini bir kez daha gösterdi. Yurttaşlarımızın güvenliği sadece üzüntüyü belirten kelimelerle sağlayamayız” dedi. Seehofer, aşırı sağ ile mücadele için emniyet teşkilatlarına daha fazla personel alınması gerektiğini kaydetti. Anıtlara yönelik saldırılara partilerin içişleri politikaları sözcüleri de sert tepki gösterdi.

İKİNCİ KEZ ÖLDÜRÜYOR

Hıristiyan Demokrat Birlik (CDU) Federal Meclis Grup Başkanvekili Thorsten Frei “Yapılan her saldırı utanç verici. Başlı başına NSU cinayetlerinin uzun süre aydınlatılmaması da aynı şekilde utanç vericiydi. Bu anıtlara saldıranlar kurbanları bir kez daha öldürüyor ve bu topraklarda şiddetin yeniden yayılmasına hizmet ediyor” dedi. Sosyal Demokrat Parti (SPD) İçiişleri Politikaları Sözcüsü Burkhard Lischka da saldırıları sert sözlerle kınadı.