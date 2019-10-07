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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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BERLİN-AA / FOTOĞRAF: dpa
07.10.2019 - 10:52, Son Güncelleme:

NSU'nun ilk kurbanı Enver Şimşek’in anıtına 2 günde ikinci saldırı

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NSU'nun ilk kurbanı Enver Şimşek’in anıtına 2 günde ikinci saldırı

Almanya’da ırkçı Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütünün ilk kurbanı Enver Şimşek adına Zwickau kentinde dikilen meşe ağacının 2 gün önce kimliği bilinmeyen kişilerce kesilmesinin ardından aynı yere konulan tahtadan bankın da tahrip edildiği bildirildi. Ağacı kesen ve bankı tahrip edenlerin aşırı sağcılar olduğu tahmin ediliyor.

ZWICKAU polisinden yapılan yazılı açıklamada, Schwanenteichgelaende adlı alanda NSU kurbanı Şimşek için dikilen ağacın cuma günü kesildiği hatırlatılarak ardından aynı yere konulan ağaçtan yapılmış ve üzerinde NSU kurbanlarının anısına yazılmış yazının bulunduğu bir bankın da dün gece 22.00 ile 02.30 saatleri arasında kimliği bilinmeyen kişilerce tahrip edildiği belirtildi.

ALMAN SÖZCÜ KINAMIŞTI
Olayla ilgili görgü tanığı arayan polisin açıklamasında soruşturma başlattığı kaydedildi. Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Saksonya Eyaleti’nin Zwickau kentinde 8 Eylül’de dikilen meşe ağacının kesilmesine tepki göstermiş ve “Gerçekten üzücü bir durum. Bu çirkin olay en kısa zamanda aydınlatılmalı ve şiddetle kınanmalı” ifadesini kullanmıştı.

NSU TERÖR ÖRGÜTÜ
Enver Şimşek, 9 Eylül 2000’de terör örgütü NSU üyesi Uwe Mundlos ve Uwe Böhnhardt tarafından Nürnberg’de çiçek sattığı arabada silahla vurulmuştu. Hastanede iki gün yaşam mücadelesi veren Enver Şimşek, 11 Eylül 2000’de hayatını kaybetmişti. NSU’nun varlığı Kasım 2011’de tesadüf sonucu Thüringen Eyaleti’nde gün yüzüne çıkmış, ardından Federal Başsavcılık soruşturma başlamıştı. Almanya’da 2000-2007 yıllarında 8’i Türk 10 kişiyi öldürmek, bombalı saldırılar düzenlemek ve banka soymak suçlamalarıyla 2013’te görülmeye başlanan NSU terör örgütü davasında, 11 Temmuz 2018’de açıklanan kararda, baş sanık Beate Zschaepe ömür boyu hapse çarptırılmış, örgüte yardım ve yataklık eden 4 sanık da 2.5 ile 10 yıl arasında hapis cezası almıştı.

 

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