NPD’li muhtar tartışma konusu olmuştu! Yerine Tatjana gelecek
Almanya’nın Hessen Eyaleti’ne bağlı Altenstadt beldesinde muhtar seçilen NPD’li Stefan Jagsch’ın yerine muhtar bulundu. CDU’li 22 yaşındaki Tatjana Cyrulnikov, ilk oturumda muhtar adayı olacak ve diğer partilerin de desteğiyle muhtar seçilebilecek.
PARTİLERİN de anlaştığı ve şu anda öğrenci olan Cyrulnikov, bir önceki muhtarlık seçimine mazereti nedeniyle katılamamış, CDU, SPD ve FDP üyeleri başka aday çıkmadığı için NPD’li adayı muhtar seçmişlerdi. NPD’linin muhtar seçilmesi ülke genelinde büyük tepkilere yol açmıştı. CDU Genel Başkanı ile SPD Genel Sekreteri de dahil partilerin önde gelenleri seçimin iptalini istemişti. Şimdi yapılacak ilk toplantıda NPD’li muhtar görevden alınacak yerine ise Tatjana Cyrulnikov muhtar yapılacak.
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