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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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12.09.2019 - 11:04, Son Güncelleme:

NPD’li muhtar tartışma konusu olmuştu! Yerine Tatjana gelecek

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NPD’li muhtar tartışma konusu olmuştu! Yerine Tatjana gelecek

Almanya’nın Hessen Eyaleti’ne bağlı Altenstadt beldesinde muhtar seçilen NPD’li Stefan Jagsch’ın yerine muhtar bulundu. CDU’li 22 yaşındaki Tatjana Cyrulnikov, ilk oturumda muhtar adayı olacak ve diğer partilerin de desteğiyle muhtar seçilebilecek.

PARTİLERİN de anlaştığı ve şu anda öğrenci olan Cyrulnikov, bir önceki muhtarlık seçimine mazereti nedeniyle katılamamış, CDU, SPD ve FDP üyeleri başka aday çıkmadığı için NPD’li adayı muhtar seçmişlerdi. NPD’linin muhtar seçilmesi ülke genelinde büyük tepkilere yol açmıştı. CDU Genel Başkanı ile SPD Genel Sekreteri de dahil partilerin önde gelenleri seçimin iptalini istemişti. Şimdi yapılacak ilk toplantıda NPD’li muhtar görevden alınacak yerine ise Tatjana Cyrulnikov muhtar yapılacak.

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