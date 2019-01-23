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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA / Fotoğraf: Twitter
23.01.2019 - 11:09, Son Güncelleme:

Norveç, yılın konsolosuna 3 hafta verdi: Ülkeyi terk et

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Norveç, yılın konsolosuna 3 hafta verdi: Ülkeyi terk et

Norveç, Polonya’nın Oslo Konsolosu Slawomir Kowalski’den ülkeyi terk etmesini istedi. Kowalski’nin faaliyetlerinin diplomat rolüyle bağdaşmadığını ileri süren Norveç, Polonyalı diplomata ülkeyi terk etmesi için 3 hafta süre tanıdı.

NORVEÇ makamları Polonya’nın Oslo Konsolosu Slawomir Kowalski’nin ülkeden gönderilmesine karar verdi. Norveç Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Norveç kamu görevlilerine karşı uygun olmayan davranışlar sergilediği belirtilen Slawomir Kowalski’nin bu ülkede yürüttüğü faaliyetlerin de diplomat rolüyle bağdaşmadığı ifade edildi. Norveç Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Per Bardalen Wiggen söz konusu hadisenin iki ülke arasındaki ilişkilere olumsuz bir etkisi olmayacağını belirtirken, Kowalski’ye ise ülkeyi terk etmesi için 3 hafta süre tanındı.
Norveç, Polonyalı konsolosun diplomat rolüyle bağdaşmayan faaliyetlerinin ne olduğu konusunda bir açıklamada bulunmazken, Polonya medyasında göre Slawomir Kowalski, çocukları çeşitli sebeplerle Norveç Çocukları Koruma Merkezi (Barnevernet) tarafından alınan Polonyalı aileler için verdiği mücadele dolayısıyla böylesi bir tutumla karşı karşıya kaldı. Slawomir Kowalski, iki yıl önce Polonya Dışişleri Bakanlığı tarafından Yılın Konsolosu seçilmişti. Bakanlık, ödülün yurt dışındaki Polonyalıların onuru ve çocukları için savaşanlara saygının ifadesi olduğunu belirtmişti.

 

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