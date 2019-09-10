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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
BBC Türkçe / Fotoğraf: AFP
10.09.2019 - 11:17, Son Güncelleme:

Norveç tedirgin: Kusma ve ishalle başladı, 25’i öldü

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Norveç tedirgin: Kusma ve ishalle başladı, 25’i öldü

Norveç’te ilk olarak başkent Oslo, ardından da 13 kasabada görülen 40 vakada kusma ve ishal belirtileri ortaya çıkan köpeklerden 25’inin öldüğü açıklandı. Evlerde 500-600 bin arasında köpeğin yaşadığı ülkede, salgın korkusu başladı.

NORVEÇ Gıda Güvenliği Kurumu tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde ortaya çıkan 40 vakanın ‘çok ciddi bir durum’ olduğunu belirtilerek ‘bunun bir salgın mı, yoksa münferit vakalar mı olduğunun henüz bilinmediği’ duyuruldu.
Norveç Televizyonu şimdiye kadar en az 25 köpeğin öldüğünü bildirirken Gıda Güvenliği Kurumu sayıyı henüz doğrulamadı.
Veterinerlik Enstitüsü, köpeklere yapılan otopsilerde ölümlerin iki şüpheli bakteriden kaynaklanabileceğini açıkladı.

İSVEÇ’TE DE GÖRÜLDÜ
İsveç gazetesi GT’ye göre komşu ülkede de bir köpekte benzer belirtiler görüldü. Gazetede bu hayvanın Norveç’in Trondheim kentindeki bir köpek yarışmasına katıldığı belirtiliyor.
Veterinerlik Enstitüsü, üç köpeğin bağırsaklarında kan görüldüğüne dikkat çekerek hayvanların salmonella ya da fare zehrinden ölmüş olma olasılığını dışladı. Köpek sahiplerine, hayvanlarını tasmasız dolaştırmamaları ve diğer hayvanlarla temas ettirmemeleri çağrısında bulunuldu.
Guardian gazetesine göre Norveç Köpek Kulübü, köpek sahiplerinin salgın endişesine kapıldığını ve internet sitesinin çöktüğünü açıkladı.
Yaklaşık 5,2 milyon nüfuslu Norveç’te evlerde 500-600 bin köpeğin yaşadığı tahmin ediliyor.

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