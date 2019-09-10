Norveç tedirgin: Kusma ve ishalle başladı, 25’i öldü
Norveç’te ilk olarak başkent Oslo, ardından da 13 kasabada görülen 40 vakada kusma ve ishal belirtileri ortaya çıkan köpeklerden 25’inin öldüğü açıklandı. Evlerde 500-600 bin arasında köpeğin yaşadığı ülkede, salgın korkusu başladı.
NORVEÇ Gıda Güvenliği Kurumu tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde ortaya çıkan 40 vakanın ‘çok ciddi bir durum’ olduğunu belirtilerek ‘bunun bir salgın mı, yoksa münferit vakalar mı olduğunun henüz bilinmediği’ duyuruldu.
Norveç Televizyonu şimdiye kadar en az 25 köpeğin öldüğünü bildirirken Gıda Güvenliği Kurumu sayıyı henüz doğrulamadı.
Veterinerlik Enstitüsü, köpeklere yapılan otopsilerde ölümlerin iki şüpheli bakteriden kaynaklanabileceğini açıkladı.
İSVEÇ’TE DE GÖRÜLDÜ
İsveç gazetesi GT’ye göre komşu ülkede de bir köpekte benzer belirtiler görüldü. Gazetede bu hayvanın Norveç’in Trondheim kentindeki bir köpek yarışmasına katıldığı belirtiliyor.
Veterinerlik Enstitüsü, üç köpeğin bağırsaklarında kan görüldüğüne dikkat çekerek hayvanların salmonella ya da fare zehrinden ölmüş olma olasılığını dışladı. Köpek sahiplerine, hayvanlarını tasmasız dolaştırmamaları ve diğer hayvanlarla temas ettirmemeleri çağrısında bulunuldu.
Guardian gazetesine göre Norveç Köpek Kulübü, köpek sahiplerinin salgın endişesine kapıldığını ve internet sitesinin çöktüğünü açıkladı.
Yaklaşık 5,2 milyon nüfuslu Norveç’te evlerde 500-600 bin köpeğin yaşadığı tahmin ediliyor.
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