Noel Baba oldu, çocukları sevindirdi

ALMANYA’da Nürnberg kentinde, Nordostbahnhof bölgesi SPD başkanlığını yürüten, aynı zamanda Uluslararası Kültür ve Sanat Derneği Başkanı olan Abdurrahman Gümrükçü, Noel pazarında, Noel Baba kılığına girerek çocuklara hediyeler dağıttı. Aralarında Türk çocuklarının da olduğu topluluğu sevindiren Gümrükçü, daha sonra verilen Noel yemeğine katılarak, Noel Baba’nın aslen Antalya’nın Demre ilçesinden olduğunu söyledi.

‘ŞAŞIRIYORLAR’

Her yıl birçok turistin ziyaret ettiği Demre hakkında bilgi veren Abdurrahman Gümrükçü, özellikle çocuklar, Noel Baba’nın Demreli olduğunu öğrendiklerinde çok şaşırdıklarını söyledi.