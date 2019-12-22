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Avrupa
  Taner TÜZÜN – NÜRNBERG
22.12.2019 - 11:09, Son Güncelleme:

Noel Baba oldu, çocukları sevindirdi

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Noel Baba oldu, çocukları sevindirdi

Nürnberg, Uluslararası Kültür ve Sanat Derneği Başkanı Abdurrahman Gümrükçü, çocukları sevindirirken, Noel Baba’nın Türkiye, Demreli olduğunu anlattı.

ALMANYA’da Nürnberg kentinde, Nordostbahnhof bölgesi SPD başkanlığını yürüten, aynı zamanda Uluslararası Kültür ve Sanat Derneği Başkanı olan Abdurrahman Gümrükçü, Noel pazarında, Noel Baba kılığına girerek çocuklara hediyeler dağıttı. Aralarında Türk çocuklarının da olduğu topluluğu sevindiren Gümrükçü, daha sonra verilen Noel yemeğine katılarak, Noel Baba’nın aslen Antalya’nın Demre ilçesinden olduğunu söyledi.

Noel Baba oldu, çocukları sevindirdi
‘ŞAŞIRIYORLAR’
Her yıl birçok turistin ziyaret ettiği Demre hakkında bilgi veren Abdurrahman Gümrükçü, özellikle çocuklar, Noel Baba’nın Demreli olduğunu öğrendiklerinde çok şaşırdıklarını söyledi.

Noel Baba oldu, çocukları sevindirdi

Noel Baba oldu, çocukları sevindirdi

 

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