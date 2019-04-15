Neuer sezonu kapattı mı
29. haftada Düsseldorf’u 4-1 yenerek şampiyonluk yolunda üç puanı alan Bayern Münih’te, kaleci Neuer’in sakatlanması moralleri bozdu.
MAÇIN 53’üncü dakikasında sakatlanan Neuer, karşılaşmaya devam edemedi. Kaleye Ulreich geçerken, Neuer ise stadı koltuk değnekleriyle terk etti. Bayern Münih, gecenin geç saatlerinde yaptığı açıklamada, Neuer’in baldırında kas yırtılması tespit edildiğini duyurdu. 33 yaşındaki tecrübeli kalecinin iki veya üç hafta oynayamayacağını belirtildi.
Bundesliga’da sezonun sona ermesine beş maç kaldı. Neuer’in en iyi ihtimalle son iki hafta kaleye geçmesi söz konusu.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle