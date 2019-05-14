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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
İHA
14.05.2019 - 12:54, Son Güncelleme:

Nesrin Teyze’den kötü haber!

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Nesrin Teyze’den kötü haber!

Almanya’nın Hannover kentine bağlı Stadthagen kasabasında yaşayan Nesrin Aytemir, İHA muhabirine 2 yıldır yanlış tedavi uygulandığını anlatırken, fenalaşarak hastaneye kaldırılan Nesrin Teyze’den bir gün sonra vefat haberi geldi.

ALMANYA’ya 46 yıl önce gelen Malatyalı Nesrin Aytemir (76), vefatından önce İHA’ya verdiği demecinde yanlış tedavi sonrası nefes alamadığını söylemişti. Aytemir, 2017’den beri yaşadığı sağlık sorunlarına doğru teşhis konulmadığı ve hastanede yeterince ilgi görmediği için hayatın kendisi için adeta zindan olduğunu ifade etmişti. Doktorları tarafından akciğer küçülmesi teşhisi koyulan Nesrin Aytemir, son röportajında hastanedeki doktorların ilgisizliğinden ve yanlış tedavi yapılmasından şikâyetçi olmuştu. Nesrin Teyze, şunları söylemişti:

ŞİKÂYETLERİNİ ANLATMIŞTI
“Her hafta B12 vitamini vurduruyorum. Kan aldılar, bir şey yok dediler. Ciğer doktoruna gittim bronşitsin dediler, ilaç yazdılar. Röntgen ve kan testi yaptılar, sonuçları söylemediler. Son 2 yıldır ilaçlarla yaşıyorum. Son muayeneden sonra daha da kötüleştim. Hastaneye son gittiğimde boğazımın altını delip iki hortum taktılar. İyileşeceğim diye seviniyorken, nefes alamaz oldum. 8 gün hastanede kaldım. Gittikçe kötüleştim. Nefes alamıyordum.”

Nesrin Teyze’den kötü haber

CENAZE MALATYA’YA GÖNDERİLDİ
Nesrin Aytemir, bu sözleri söylediği sırada fenalaşmış ve İHA muhabirinin çağırdığı ambulansla hastaneye kaldırılmıştı. Bir gün sonra da Nesrin Teyze’nin vefat haberi geldi. Nesrin Teyze’nin vefatıyla adeta yıkılan ve ayağında sorunlar olan eşi Cercis Aytemir de perişan oldu. Aytemir’in başka şehirde yaşayan iki oğlu da acı haberi alır almaz Stadhagen’e geldiler. Nesrin Aytemir’in cenaze namazı, Almanya’da kılındıktan sonra aile kabristanında toprağa verilmesi için Malatya’ya gönderildi.

ZATÜRREYE YAKALANMIŞ
Konuyla ilgili bilgi veren hemşireler ise şu açıklamayı yaptı: “Bayan Aytemir abartıyor. Akciğerinden parça alınırken zedelendi zannediyor ama bu parçanın alınması lazımdı. Testleri çok kötü çıktı ve yaşamasına çok fazla ihtimal verilmiyordu zaten. Çünkü zatürreye yakalanmış ve hastalığı çok ilerlemiş. Kurtulma şansı yoktu. Biz gereken her şeyi yaptık.”

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