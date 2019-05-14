Nesrin Teyze’den kötü haber!
Almanya’nın Hannover kentine bağlı Stadthagen kasabasında yaşayan Nesrin Aytemir, İHA muhabirine 2 yıldır yanlış tedavi uygulandığını anlatırken, fenalaşarak hastaneye kaldırılan Nesrin Teyze’den bir gün sonra vefat haberi geldi.
ALMANYA’ya 46 yıl önce gelen Malatyalı Nesrin Aytemir (76), vefatından önce İHA’ya verdiği demecinde yanlış tedavi sonrası nefes alamadığını söylemişti. Aytemir, 2017’den beri yaşadığı sağlık sorunlarına doğru teşhis konulmadığı ve hastanede yeterince ilgi görmediği için hayatın kendisi için adeta zindan olduğunu ifade etmişti. Doktorları tarafından akciğer küçülmesi teşhisi koyulan Nesrin Aytemir, son röportajında hastanedeki doktorların ilgisizliğinden ve yanlış tedavi yapılmasından şikâyetçi olmuştu. Nesrin Teyze, şunları söylemişti:
ŞİKÂYETLERİNİ ANLATMIŞTI
“Her hafta B12 vitamini vurduruyorum. Kan aldılar, bir şey yok dediler. Ciğer doktoruna gittim bronşitsin dediler, ilaç yazdılar. Röntgen ve kan testi yaptılar, sonuçları söylemediler. Son 2 yıldır ilaçlarla yaşıyorum. Son muayeneden sonra daha da kötüleştim. Hastaneye son gittiğimde boğazımın altını delip iki hortum taktılar. İyileşeceğim diye seviniyorken, nefes alamaz oldum. 8 gün hastanede kaldım. Gittikçe kötüleştim. Nefes alamıyordum.”
CENAZE MALATYA’YA GÖNDERİLDİ
Nesrin Aytemir, bu sözleri söylediği sırada fenalaşmış ve İHA muhabirinin çağırdığı ambulansla hastaneye kaldırılmıştı. Bir gün sonra da Nesrin Teyze’nin vefat haberi geldi. Nesrin Teyze’nin vefatıyla adeta yıkılan ve ayağında sorunlar olan eşi Cercis Aytemir de perişan oldu. Aytemir’in başka şehirde yaşayan iki oğlu da acı haberi alır almaz Stadhagen’e geldiler. Nesrin Aytemir’in cenaze namazı, Almanya’da kılındıktan sonra aile kabristanında toprağa verilmesi için Malatya’ya gönderildi.
ZATÜRREYE YAKALANMIŞ
Konuyla ilgili bilgi veren hemşireler ise şu açıklamayı yaptı: “Bayan Aytemir abartıyor. Akciğerinden parça alınırken zedelendi zannediyor ama bu parçanın alınması lazımdı. Testleri çok kötü çıktı ve yaşamasına çok fazla ihtimal verilmiyordu zaten. Çünkü zatürreye yakalanmış ve hastalığı çok ilerlemiş. Kurtulma şansı yoktu. Biz gereken her şeyi yaptık.”
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