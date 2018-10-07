Neonaziler bu kez de polislere saldırdı
Almanya’nın Thüringen eyaleti sınırları içinde kalan Aploda konser düzenleyen neonaziler, polislere saldırdı. Çıkan olaylarda 8 polis yaralandı.
POLİSİN verdiği bilgiye göre Marktplatz’da gerçekleşen konsere binlerce kişinin katılması beklenirken, katılım yaklaşık 800 kişide kaldı. Konser öncesi ve sırasında olay çıkaran neonaziler, polis arabalarına ve polise, taş, sopa ve şişelerle saldırdı. Polisin müdahalesi üzerine konser tamamlanamadı. Taş ve şişelerin isabet ettiği sekiz polis çeşitli yerlerinden yaralandı. 31 neonazi hakkında suç duyurusunda bulunuldu.
Neonazilerin kentlerinde konser düzenlemesine karşı çıkan yaklaşık 500 kişi de karşı gösteri yaptı. Gösteri olaysız tamamlandı. Almanya’nın doğu eyaletlerinde son dönemlerde neonaziler sık sık sokaklara çıkıp eylemler ve gösteriler düzenliyor
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