Nahles, milletvekilliğinden de istifa etti
SPD Genel Başkanlığı ve SPD Federal Meclis Grup Başkanlığı görevlerinden geçen 2 Haziran’da istifa eden Andrea Nahles, milletvekilliğinden de istifa etti.
FEDERAL Meclis Başkanı Wolfgang Schaeuble’ye istifasını gönderen Nahles’in, 1 Kasım itibariyle milletvekilliği sona erecek. Nahles, Mayıs 2019’da yapılan Avrupa Parlamentosu seçimlerinde partisinin aldığı ağır yenilginin sorumluluğunu üstlenmiş ve siyasetten çekileceğini duyurmuştu.
Aralıklı olarak 1998 yılından beri Federal Meclis milletvekilliği yapan Nahles, 2017’den 2019’a kadar partisinin Federal Meclis Grup Başkanlığı görevinde bulunmuştu. 2013-2018 yılları arasında Federal Çalışma Bakanlığı da yapan Nahles, 2018-2019 yıllarında SPD Genel Başkanlığı koltuğuna oturdu. Bir çocuk annesi 49 yaşındaki Nahles, Belçika ile Lüksemburg sınırına yakın Eifel kasabasına yerleşti.
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