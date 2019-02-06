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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Ali VARLI / BERLİN - Fotoğraf: Getty Images
06.02.2019 - 15:53, Son Güncelleme:

Nahles: 50 yaş ve üstü işsizler 3 yıl maaş almalı

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Nahles: 50 yaş ve üstü işsizler 3 yıl maaş almalı

SPD, partinin eski lideri Gerhard Schröder’in başbakanlık yaptığı dönemde hayata geçirdiği ‘Ajanda 2010’ reformlarını değiştirmekte kararlı. SPD Genel Başkanı Andrea Nahles, ‘Ajanda 2010’ yerine ‘Sosyal Devlet Reformu’ adı altında yeni reformlar hazırlıyor.

SPD’nin üzerinde çalıştığı reformlar arasında en çok önem verdiği başlık ise ‘İşsizlik Parası I’ olarak bilinen işsiz kalanlara ödenen para. SPD lideri Nahles, Hartz IV’ü kaldırıp onun yerine ‘Yurttaşlık Parası’ adı altında yeni bir uygulama başlatmakta kararlı. 50 yaş ve üstü çalışanların işlerini kaybetmeleri durumunda daha uzun süre işsizlik parası almalarını hedefliyor. Nahles’in amacı, bu sürenin de üç yıla kadar sürmesi. SPD’nin, üzerinde çalıştığı reformları hayata geçirebilmesi için koalisyon ortağı CDU/CSU’ya da kabul ettirmesi gerekiyor.

SÜRE UZATILABİLİR
‘Yurttaşlık Parası’ adı altında yapılacak yeniliklerde devletin işsiz kalanlara beş yıllık bir planlama yapacak perspektifi de sağlaması gerektiğini belirten Nahles, “58 yaşında işsiz kalanlar 24 ay işsizlik parası alıyor. Biz bu süreyi uzatmak istiyoruz. 50 yaş ve üstü çalışanlar işini kaybettikleri taktirde 33 aya kadar işsizlik parası alabilmeli. Bu süre duruma göre üç yıla kadar da uzatılabilmeli. Bunun için para var. Kasalar ağzına kadar para dolu” dedi. Nahles, daha önce de yaptığı açıklamada, “Artık Hartz IV sona ermelidir” demişti.

YÜZDE 60’I ÖDENİYOR
Halk arasında ‘Hartz IV’ veya ‘İşsizlik Parası II’ olarak bilinen uygulama, Gerhard Schröder hükümeti tarafından 2005’e hayata geçirildi. Almanya’da işini kaybedenlere ödenen işsizlik parası, net maaşın yüzde 60’nı oluşturuyor. Bu miktar, duruma göre yüzde 67’ye kadar da yükselebiliyor. 24 ay sigortalı çalışanlar, işsiz kaldıkları durumunda çalışma ajansından 12 ay boyunca işsizlik parası alabiliyor. Almanya’da 50 yaş üstü olanların tekrar iş piyasasında yer almaları çok zor. İstatistiklere göre en zor iş bulan yaş grubu 50 ve üstü. SPD de bu yüzden 50 yaş ve üstü olanların daha çok desteklenmesini savunuyor.

 

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