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Müslüman vekile ‘düşük seviyede zehir’ gönderildi

AA
13.03.2018 - 19:22 | Son Güncelleme:

İngiltere’de iki gün içinde Müslüman dört milletvekiline şüpheli madde içeren paketler gönderildi. Gönderilen paketlerin üçünde, İngiltere’nin çeşitli kentlerindeki adreslere yollanan, imzasız “Bir Müslüman’ı cezalandır” mektubu çıktı.

İNGİLİZ polisi, ülkede ana muhalefetteki İşçi Partisinin milletvekillerinden Muhammad Yasin’e gönderilen paketlerin benzerlerinin gün içinde yine İşçi Partisi milletvekilleri Rupa Huq, Rushanara Ali ile Afzal Khan’ın meclisteki çalışma ofislerine gönderildiği kaydedildi. Bu üç milletvekilinin de Muhammed Yasin gibi Müslüman olması dikkati çekti.
Huq’un çalışma ofisine iletilen mektubu açan bir çalışanın tedbir amaçlı olarak hastaneye kaldırıldığını bildiren polis, paketin içindeki maddeyi de ‘düşük seviyede zehir’ olarak tanımladı. Polis, tüm olayların ciddiyetle ele alındığını, herhangi bir yaralı olmadığını vurguladı.
Polis, Yasin’in ofisine postayla gönderilen paketteki sıvı maddenin ise zararsız olduğunu açıklarken, tedbir amaçlı olarak hastaneye kaldırılan iki ofis çalışanın da iyi olduğunu aktardı.

Etiketler: Bir Müslüman’ı cezalandır , 4 müslüman vekile zehir , avrupadan haberler , Muhammad Yasin , Rupa Huq , Afzal Khan , Rushanara Ali
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