Mültecilere karşı ırkçı benzetme, istifa getirdi
Avusturya’da koalisyon ortağı aşırı sağcı Özgürlük Partisi’nin (FPÖ) Yukarı Avusturya Eyaletine bağlı Braunau am Inn Belediyesi Başkan Yardımcısı Christian Schilcher, mültecilere yönelik ırkçı benzetmesi nedeniyle görevinden istifa etti.
FPÖ Yukarı Avusturya Başkanı Manfred Haimbuchner, basına yaptığı açıklamada, parti gazetesinde mültecileri fareye benzeten ırkçı bir şiiri kaleme alan Schichler’in hem partideki görevini hem de belediye başkan yardımcılığını bıraktığını duyurdu. Ülke genelinde tepkilere neden olan şiirin ortaya çıkmasının ardından Twitter üzerinden açıklamada bulunan Başbakan Sebastian Kurz, “Irkçı ve çirkin şiirin yaptırımı olarak belediye başkan yardımcısının istifa etmesi en doğru adım oldu. FPÖ Lideri ve Başbakan Yardımcısı (Heinz Christian) Strache’nin tutumu yerinde ve doğru bir karar” ifadesini kullandı.
Strache de söz konusu şiirin partinin görüşüyle bağdaşmayan yanlış bir davranış olduğunu ifade ederek, belediye başkan yardımcısının istifasının partiye verilecek zararı önleme açısından da doğru bir adım olduğunu kaydetti.
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