Motosikletiyle kaza yapan İsveçli turist öldü
Bartın’ın Amasra ilçesinde motosikletiyle bariyerlere çarpan İsveçli turist hayatını kaybetti.
ALINAN bilgiye göre, İsveçli turist Lars Henry Bosser (69) yönetimindeki motosiklet, Bartın-Amasra kara yolu Uğurlar mevkisinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından Bartın Devlet Hastanesine kaldırılan Bosser, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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