Mobil zombilere özel yol yaptılar
Yolda yürürken akıllı telefonlarından başını kaldırmadıkları için ‘mobil zombiler’ olarak adlandırılan dikkatsiz yayalar için Çin ve Belçika’nın ardından Litvanya’da da özel bir yol açıldı.
ÇİN’in Çongçing ve Belçika’nın Anvers kentlerinin ardından Litvanya’nın başkenti Vilnius’ta da akıllı telefon düşkünü, dikkatsiz yayalar için özel bir yol açıldı. 300 metre uzunluğundaki yol, yürürken akıllı telefonunun ekranından gözünü ayırmayan yayaların başkalarını tehlikeye atmasının önüne geçmeyi amaçlıyor. Yola çizilen özel çizgiler, yayaların telefonlarına odaklanmış durumdayken bile gidecekleri yönü görmelerine olanak sağlıyor. Litvanya’da ekim ayı başında yayaların karşıdan karşıya geçerken telefon kullanmaları yasaklanmıştı. “Vilnius gerçek bir teknoloji kenti” diyen Belediye Başkanı Remigijus Simasius, proje ile yaklaşık 550 bin nüfuslu kentte yazılım ve bilişim endüstrilerine dikkat çekmeyi planlıyor.
EN ÇOK KAZAYA NEDEN OLAN ÜÇÜNCÜ SEBEP
Avrupa Otomobil Kulübü’nün (ACE) verilerine göre, akıllı telefon kullanımı Almanya’da alkollü araç kullanımı ve aşırı hızın ardından en çok kazaya neden olan davranışlar listesinde üçüncü sırada geliyor.
ACE akıllı telefonlarına odaklanan yayaların otomobilleri, hatta tramvayları görmediklerini ve kırmızı ışığı fark etmediklerine dikkat çekmişti.
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