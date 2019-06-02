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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
BERLİN / FOTOĞRAF: DPA
02.06.2019 - 13:56, Son Güncelleme:

Ölümden döndü milli takımın bir numarası oldu

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Ölümden döndü milli takımın bir numarası oldu

Kışın yakalandığı kızamık nedeniyle ölümle burun buruna gelen Almuth Schult, hastalığı yenip Alman kadın milli takımının kalesine geçti. Wolfsburg’un 28 yaşındaki kalecisi, hastalık nedeniyle konuşamadığını, aşırı kilo kaybettiğini ve o dönemde ölüme çok yaklaştığını söyledi.

ANTRENMAN yaptığı sırada aniden fenalaştığını belirten Schult, “9 gün ateşlendim, yemek yiyemedim, su bile içemedim. 6-7 kilo verdim. Bir ara hiç konuşamadım. Çünkü solunum yolları iltihap olmuştu. Diş etlerimdeki iltihap nedeniyle tüm dişlerimin döküleceğini düşündüm. Bronşit oldum” dedi. Milli kaleci kızamık mikrobunun kendisine muhtemelen havaalanında bulaştığını söyledi.

Ölümden döndü milli takımın bir numarası oldu
FİNAL 6 TEMMUZ’DA
Wolfsburg ile dört kez Bundesliga şampiyonluğu mutluluğu yaşayan Schult, bir kez de Şampiyonlar Ligi kupası kazandı. Alman milli takım kalecisi olarak Olimpiyat ve Avrupa Şampiyonu da olan tecrübeli kaleci Schult “Dünya şampiyonasında en büyük favori biz olmasak da şampiyon olacağımıza inanıyorum” dedi. Fransa’da 24 takımın yer alacağı Dünya Kadınlar Futbol Şampiyonası 7 Haziran’da başlayacak. Şampiyonanın açılış maçı Fransa ile Güney Kore arasında oynayacak. B Grubu’nda mücadele eden Almanya’nın gruptaki rakipleri Çin, İspanya ve Güney Afrika. Şampiyonanın finali 6 Temmuz’da oynanacak.

Ölümden döndü milli takımın bir numarası oldu

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