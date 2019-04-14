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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Ali VARLI / BERLİN
14.04.2019 - 17:34, Son Güncelleme:

'Milli formayı giymek paha biçilmez bir duygu'

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'Milli formayı giymek paha biçilmez bir duygu'

Bundesliga'nın tecrübeli futbolcularından Kenan Karaman Ay Yıldızlı formayı giymenin gururunu yaşadığını belirterek “Milli takım formasını giymek paha biçilmez bir duygu. O formayı sırtıma geçirmek hep hayalimdi. Bu hayalimi Lucesco gerçekleştirdi. Ona minnettarım” dedi.

KENAN Karaman Almanya'da yetişenler arasında Türk milli takımınını tereddütsüz tercih eden futbolculardan biri. Genç takımlarda oynadığı sırada Alman Futbol Federasyonu'nundan davet aldı. Ancak Türk milli takımında oynamak için gelen öneriyi kabul etmedi. Türk Milli Takımının genç ve ümitlerde oynadı. Gözü hep A milli takımdaydı. 2017 yılında bu hayalini de gerçekleştirdi. 23 yaşındayken Mircea Lucescu Kenan Karaman'ı milli takım aday kadrosuna aldı. Kenan “Davetiyi almak beni müthiş heyecanlandırdı. Heyecan ve sevinci hiç bu kadar birlikte yaşamamıştım. Üç kez milli oldum. Bu sayı daha da artar inşallah” dedi.

Milli formayı giymek paha biçilmez bir duygu
İLK MAÇIN HEYECANI
Kenan Karaman 18 yaşından beri Bundesliga'da forma giyiyor., Dünyanın en önemli liglerinden birinde uzun yıllardır oynayan Kenan A milli takım formasını giydiğinde hissettiklerini şu sözlerle anlattı: “20 yıldır futbol oynuyorum. Binlerce kez sırtıma forma giydim. Ancak Romanya ile oynanan milli maçtaki heyecanım ve sevincim hiç olmamıştı. İlk kez A milli takım formasını sırtıma geçirdim. Bu inanılmaz bir duygu. Ay Yıldızlı formayı giymek bambaşka bir his. Milli formayı giymek paha biçilmez bir duygu. Her futbolcunun hayali milli takım formasını giymektir diye düşünüyorim. Çünkü benim için böyle. O an hayatımdaki en güzel anıydı” dedi. Kenan Ardından Arnavutluk ve Rusya maçlarında da milli takımda oynadı.

ŞENOL HOCA İYİ BAŞLAGIÇ YAPTI
Söz milli takımdan açılınca millilerin 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Grup Eleme maçlarındaki performansını sordum. İlk iki maçta alınan galibiyetin çok önemli olduğunu söyleyen Kenan “Türkiye grubundaki ilk iki maçını kazandı. Deplasmanda Arnavutluk ve sahasında da Moldavya'yı yendi. Grup maçlarına galibiyetle başlamak çok önemli. Ortaya konan futbolda çok iyiydi. Her iki maçı da izledim. Türkiye güzel oynadı. Ayrıca grupta hangi rakibinizle oynarsanız oynayın kazanmanız gerekir. Milliler de bunu başardı. Grup'ta elbette Fransa çok güçlü. İnanılmaz bir kadroları var. Türkiye H Grubu'nda ikinci olarak çıkacak güce sahip” dedi.

Milli formayı giymek paha biçilmez bir duygu
İSTEKLİ OYNADILAR
Milli takımın iki grup maçında da çok disiplini oynadığını belirten Kenan “Takım çok istekli ve disiplinli oyandı. Taktikten uzaklaşmadı. Bunda futbolcu kalitesinin de rolü var. Milli takımda çok önemli futbolcular yer alıyor. Hakan, Burak, Cenk, Kaan ve Yunus gibi hem önemli liglerde oynamış ve oynayan hem de uluslararası alanda tecrübeli isimler bunlar. Şenol Güneş de çok tecrübeli ve iyi bir hoca. Milli takımlarda hoca faktörü çok önemli. Şenol Hoca adaletli biri. Futbolculara güven aşılayan isim. Futbolcular ona güveniyor. Bir takımda futbolcu ve teknik direktörün bir birine güvenip inanması başarının anahtarıdır. Bu takımda oynamak isterim. Milli takımın bir parçası olmak beni gururlandırır” dedi.

DÜSSELDORF'UN AVANTAJI TAKIM OLMASI
Kenan Karaman 25 yaşında. Bir sezon İkinci Bundesliga, altı sezondur da Bundesliga'da oynuyor. Şimdiye kadar üç takımın formasını giydi. Hoffenheim'da başladı, Hannover'de devam etti. Şimdi de Düsseldorf'ta oynuyor. Bu sezon 16 lig maçında forma giydi. Bir gol attı, bir de gol attırdı. Takımına uyum sağlayıp sağlamadığını sorduğumda “Düsseldorf köklü bir kulüp. Büyük bir kentin takımı. İnanılmaz düzgün bir kulüp strüktürü var. Hiç zorlanmadım. Özellikle taraftarı inanılmaz coşkulu. Oynadığım diğer takımlarda ben bu kadar coşkulu ve pozitif bir taraftar görmedim. Takım yenilsin veya yensin hep yanında olduğunun hisseni veriyor. İyi gün taraftarı değil. Zor günlerde takımı destekleyip başarıya taşıyor. Bana göre bu sezon taraftarın alınan puanlarda emeği büyük. Deplasmanda yalnız bırakmıyor” dedi.

Milli formayı giymek paha biçilmez bir duygu
TÜRKİYE'DE MUTLAKA
Kenan, Türkiye ligini de yakından takip ettiğini anlatı. Türkiye'de mutlaka forma giymek istediğini de belirten Kenan “Türkiye'de oynamak isterim. Teklifler de vardı. Ancak bu konuda duygusal olmamak lazım. Profesyonel düşünmek gerekir. Doğru zamanda doğru kararı vermek bizim mesleğimizde önemli. Bizler kısa sürede mesleğimizi yapabiliyoruz. Bunun için karar verirken dikkat etmek lazım. Ama benim hedeflerimden biri de mutlaka Türkiye Süper Ligi'nde oynamak. Çok mücadeleci bir lig. Artık futbolcular da oradan Avrupa'ya geliyor. Eskiden Avrupa'daki Türkler Türkiye'ye giderdi, şimdi tersi de söz konusu. Ozan Kabak, Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder bunlardan birkaç örnek. Geldikleri takımlarda başarılı da oluyorlar. Ozan çok başarılı bir kardeşim. Bundesliga'da hemen takıma girip oynaması büyük bir başarı. Çok daha başarılı olacak bir oyuncu” dedi.
Milli formayı giymek paha biçilmez bir duygu

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