Milletvekili amcadan en acı paylaşım
Alkollü ve aşırı hızlı araç kullanan sürücünün otomobiline arkadan çarparak ölümüne yol açtığı 30 yaşındaki Gülhan Abacı, pazartesi günü toprağa verilecek. Cenazeyle ilgili bilgiyi, Gülhan Abacı’nın amcası Hamburg milletvekili Kazım Abacı verdi.
SPD Hamburg Eyalet Meclis milletvekili Kazım Abacı, kendisine ait sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeğeni Gülhan Abacı için 30 Nisan pazartesi günü saat 10.30'da August Bebel Caddesi üzerinde bulunan Bergdorf Mezarlığı'nda tören yapılacağını duyurdu.
Kazım Abacı
Hamburg'da doğru otobanda seyir halinde bulunan Gülhan Abacı'nın kullandığı otomobile saatte 200 kilometre hız yapan bir sürücü arkadan çarpmıştı. Çarpmayla birlikte Abacı'nın otomobili yaklaşık 300 metre sürüklenmişti. Abacı hayatını kaybederken, kazaya yol açan ve alkollü olduğu tespit edilen sürücü ise hafif yaralanmıştı. Saatte 120 kilometre hız sınırının bulunduğu yolda 200 kilometre hız yapan alkollü sürücü hakkında soruşturma açıldı. Savcılık sürücüyü tedbirsizlik sonucu ölümle yol açmakla suçluyor.
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