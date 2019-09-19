Metzelder soruşturmasında savcı değişti
Çocuk pornografisi bulundurmak ve yaymak şüphesiyle hakkında soruşturma açılan 38 yaşındaki eski Alman milli futbolcu Christoph Metzelder olayına, futbolcunun ikâmetgahının Düsseldorf’ta olması nedeniyle artık Düsseldorf Savcılığı bakacak. Savcılık soruşturmayı Düsseldorf Eyalet Krimanal Dairesi ile birlikte yürütecek.
HAMBURG Savcılığı Sözcüsü Nana Frombach, soruşturma dosyasının devriyle ilgili şunları söyledi: “Metzelder soruşturma dosyasını Düsseldorf Savcılığı’na devrettik. Temel prensip olarak şüphelinin ikâmetgahı neredeyse soruşturmayı da oradaki savcılık yapar. Şüphelinin suçu kanıtlanmış değil. Hâlâ soruşturmayla ilgili delil toplama aşamasındayız.”
Metzelder, geçtiğimiz ağustos ayında eski hayat arkadaşının telefonuna çocuk pornografisi görüntüleri göndermiş, görüntüleri alan kadın da polise başvurmuştu. Polis, önce kadının eski futbolcuya şantaj yaptığını ve onu tuzağa düşürmek istediğini düşünmüştü. Ancak soruşturma derinleştirilince görüntülerin Metzelder’in telefonundan gönderildiği tespit edilmiş, futbolcunun evi ve spor okulunda arama yapılarak telefonuyla bilgisayarına el konulmuştu.
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