‘Mesut’tan hiç hoşlanmadı’
Bayern Münih Kulübü Başkanı Uli Hoeness’in Mesut Özil’e yönelik ağır sözlerinin sebebi ne olabilir? Bayern Münih’in Yönetim Kurulu Başkanı Karl Heinz Rummenigge yanıtladı.
BAYERN Münih Kulübü Başkanı Uli Hoeness, Mesut Özil’in ırkçılık suçlamalarıyla Alman milli takımını bırakmasına çok ağır sözlerle yüklendi. Hoeness, “Bu hayaletin kararına sevindim. Zaten yıllardır b.k gibi oynuyordu” dedi.
RUMMENİGGE AÇIKLADI
Hoeness’in bu açıklamasının arkasında ne olabileceğinin ipuçlarını aynı kulübün Yönetim kurulu Başkanı Karl Heinz Rummenigge verdi.
Rummenigge “Bild” Gazetesi’ne şöyle dedi: “Ben Uli Hoeness’le çok yakın çalışan biriyim. Sanırım Özil’den futbolcu olarak hiç hoşlanmamıştı. Buradan bir ırkçılık numarası çıkarılması da onu kızdırdı. Ben Özil’in de Almanya Futbol Federasyonu’nun da bu olayda çok iyi bir duruş sergilemediği görüşündeyim.”
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