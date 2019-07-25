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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Göksel Divarcı
25.07.2019 - 12:42, Son Güncelleme:

Mesut Özil gitmeli

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Mesut Özil gitmeli

Kariyerinde bir dönem Arsenal forması giyen eski futbolcu Jeremie Alaidiere, Arsenal'in maaş bütçesine verdiği yük nedeniyle Mesut Özil'in takımdan ayrılması gerektiğini söyledi.

Premier Lig'in köklü kulüplerinden Arsenal'de yıldız futbolcu Mesut Özil'in geleceği tartışılmaya devam ediyor. Son olarak, kariyerinde bir dönem Arsenal forması giyen eski futbolcu Jeremie Alaidiere, 30 yaşındaki yıldız futbolcunun takımdaki geleceğine ilişkin görüşlerini paylaştı.
888sports'a konuşan Fransız eski futbolcu Arsenal'in harcamalarını ve bütçesini eleştirerek; "Leicester gibi küçük bir kulübün transfer döneminde 75 milyon Sterlin harcayabildiğini görüyorsunuz. Arsenal ise bu parayı harcayamıyor. Arsenal'in Crystal Palace'ın 80 milyon Sterlin değer biçtiği Wilfried Zaha'yı istediği; ancak bu değerin yarısını teklif edebildiği konuşuluyor. Paranın nereye gittiğini anlamak zor." ifadelerini kullandı.

Mesut Özil ve Henrikh Mikhitaryan'ın maaşlarının yüksekliğinin takımın harcama kalemlerini yansıdığını belirten Alaidiere sözlerini şu şekilde noktaladı; "Emery, Özil'i kadroda görmek istemiyorsa ilgili mevkiye transfer taleplerini anlayabiliyorum. Bu zor bir durum. Arsenal'in transfer gündeminde olan oyuncuları getirmek istiyorsa onu satmalı."

Kariyerinde West Ham United, Wolverhampton, Middlesbrough, Lorient gibi takımlarda oynayan Jeremie Alaidiere, Arsenal forması ile çıktığı 50 maçta 9 gol, 1 asistlik bir performans sergiledi. Fransız futbolcu aktif futbolculuk kariyerini 2017-18 sezonu sonunda noktaladı.  Mesut Özil'in Arsenal ile 2021 yılına dek sözleşmesi bulunuyor.

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