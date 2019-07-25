Mesut Özil gitmeli
Kariyerinde bir dönem Arsenal forması giyen eski futbolcu Jeremie Alaidiere, Arsenal'in maaş bütçesine verdiği yük nedeniyle Mesut Özil'in takımdan ayrılması gerektiğini söyledi.
Premier Lig'in köklü kulüplerinden Arsenal'de yıldız futbolcu Mesut Özil'in geleceği tartışılmaya devam ediyor. Son olarak, kariyerinde bir dönem Arsenal forması giyen eski futbolcu Jeremie Alaidiere, 30 yaşındaki yıldız futbolcunun takımdaki geleceğine ilişkin görüşlerini paylaştı.
888sports'a konuşan Fransız eski futbolcu Arsenal'in harcamalarını ve bütçesini eleştirerek; "Leicester gibi küçük bir kulübün transfer döneminde 75 milyon Sterlin harcayabildiğini görüyorsunuz. Arsenal ise bu parayı harcayamıyor. Arsenal'in Crystal Palace'ın 80 milyon Sterlin değer biçtiği Wilfried Zaha'yı istediği; ancak bu değerin yarısını teklif edebildiği konuşuluyor. Paranın nereye gittiğini anlamak zor." ifadelerini kullandı.
Mesut Özil ve Henrikh Mikhitaryan'ın maaşlarının yüksekliğinin takımın harcama kalemlerini yansıdığını belirten Alaidiere sözlerini şu şekilde noktaladı; "Emery, Özil'i kadroda görmek istemiyorsa ilgili mevkiye transfer taleplerini anlayabiliyorum. Bu zor bir durum. Arsenal'in transfer gündeminde olan oyuncuları getirmek istiyorsa onu satmalı."
Kariyerinde West Ham United, Wolverhampton, Middlesbrough, Lorient gibi takımlarda oynayan Jeremie Alaidiere, Arsenal forması ile çıktığı 50 maçta 9 gol, 1 asistlik bir performans sergiledi. Fransız futbolcu aktif futbolculuk kariyerini 2017-18 sezonu sonunda noktaladı. Mesut Özil'in Arsenal ile 2021 yılına dek sözleşmesi bulunuyor.
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