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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Gürkay GÜNDOĞAN / ZONGULDAK, DHA / Fotoğraflar: Reuters, DHA
25.07.2018 - 11:41, Son Güncelleme:

Mesut Özil ayrılık kararını nasıl aldı... Ağabeyi ve menajeri ilk kez açıkladı

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Mesut Özil ayrılık kararını nasıl aldı... Ağabeyi ve menajeri ilk kez açıkladı

Mesut Özil’in menajerliğini de yapan ağabeyi Mutlu Özil, “Mesut hiçbirini hak etmedi. 12 yıl hizmet vermesinin ardından böyle ayrılmak istemezdik. Herkes son bir maç yapıp güzel bırakmak ister. Daha iyi veda edebilirdi. Böyle olmasını istemezdik” dedi.

ALMANYA milli takımını bırakma kararı alan Mesut Özil’in ağabeyi ve menajeri Mutlu Özil, annesi Gülizar ve babası Mustafa Özil ile birlikte, tatil için memleketleri Zonguldak’ın Devrek ilçesine gitti. Mustafa Özil, gazetecilerin röportaj yapma teklifini geri çevirdi. Mustafa Özil, sadece “Destek veren herkese teşekkürler” dedi. Anne Gulizar Özil de oğluna verilen desteğin kendisini gururlandırdığını söyledi. Mesut Özil’in her zaman yanında bulunan ağabeyi ve aynı zamanda menajerliğini yapan Mutlu Özil de Türk halkına ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a desteğinden dolayı teşekkür etti. Mesut Özil’in, Almanya Milli Takımı’nı bırakma kararı alırken çok düşündüğünü ifade eden Mutlu Özil, şunları söyledi:

MESUT’UN MORALİ ÇOK İYİ
“Mesut Özil ile bu kararı birlikte verdik. O çok düşündü bu konuda. 12 yıl orada hizmet verdi. Bu son dönemde biraz tatsızlıklar oldu. Biz de Mesut için en uygunu ne olur diye düşündük. Ondan sonra kararımızı verdik ve çekildi. Mesut’un morali şu an iyi, bozuk değil. Gayet iyi. Arsenal ile kampa başladı. Şimdi oraya konsantre oldu. Cumhurbaşkanımızla fotoğrafı Zonguldak’ın Devrek ilçesinde caddeye asılı. Bu bizim için gurur verici. Artık Almanya’da oynamadığı için değişmesi gerekirdi. Bundan memnun olduk.”

ALMANLAR DA DESTEKLİYOR
Mutlu Özil, birçok Alman vatandaşın da kardeşine destek verdiğini ve bununla ilgili birçok destek maili ve mesajı aldıklarını söyledi. Kimseye kırgın olmadıklarını ifade eden Mutlu Özil, açıklamalarını şöyle sürdürdü:
“Almanya’da her zaman ırkçılık vardı, olacak da ama biz, aile olarak o kadar görmedik. Almanların da iyileri var, kötüleri de var. Bu her zaman vardı. Şimdi biraz daha arttı, daha çok konuşmaya başladılar. Almanların içinde de tabii ki çok iyiler var. Mesut’u sevenler, tutanlar var. Mail atıyorlar. Destek veriyorlar. Bırakmamasını istiyorlar. Birkaç ırkçılık gösteren de var. Kırgın değiliz. Biz Almanya’da yaşıyoruz ve Türk’üz. Bizim iki bağlantımız var.”

‘MESUT BUNLARI HAK ETMEDİ’
“Mesut hiçbirini hak etmedi. Bir fotoğraf yüzünden bunu yapmamalıydılar. 12 yıl hizmet vermesinin ardından böyle ayrılmak istemezdik. Herkes son bir maç yapıp güzel bırakmak ister. Daha iyi veda edebilirdi. Böyle olmasını istemezdik. Ama bunu kendileri bile bile yaptılar. Bizlik bir şey yok. Ben Mesut’u gördüğümde burada olanları anlatacağım. Destekleri o da takip ediyordur mutlaka. Türkiye’nin kenetlendiğini ve Mesut’un arkasında olduklarını biliyordur. Cumhurbaşkanımız aradı ve moral verdi. O bize yeter zaten.”

Mesut Özil ayrılık kararını nasıl aldı... Ağabeyi ve menajeri ilk kez açıkladı

ARSENAL’E KONSANTRE OLMUŞ DURUMDA
Mutlu Özil, kardeşinin ’Önümüzdeki yıllarda Türkiye’de futbol oynamak ister mi? sorusuna ise, “Hayırlısı diyeyim. Buna ben karar veremem. O’na bir şey diyemeyiz. Şu an Arsenal’de oynuyor. Oraya konsantre olmuş durumda” dedi.

 

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