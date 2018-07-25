Mesut Özil ayrılık kararını nasıl aldı... Ağabeyi ve menajeri ilk kez açıkladı

ALMANYA milli takımını bırakma kararı alan Mesut Özil’in ağabeyi ve menajeri Mutlu Özil, annesi Gülizar ve babası Mustafa Özil ile birlikte, tatil için memleketleri Zonguldak’ın Devrek ilçesine gitti. Mustafa Özil, gazetecilerin röportaj yapma teklifini geri çevirdi. Mustafa Özil, sadece “Destek veren herkese teşekkürler” dedi. Anne Gulizar Özil de oğluna verilen desteğin kendisini gururlandırdığını söyledi. Mesut Özil’in her zaman yanında bulunan ağabeyi ve aynı zamanda menajerliğini yapan Mutlu Özil de Türk halkına ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a desteğinden dolayı teşekkür etti. Mesut Özil’in, Almanya Milli Takımı’nı bırakma kararı alırken çok düşündüğünü ifade eden Mutlu Özil, şunları söyledi:

MESUT’UN MORALİ ÇOK İYİ

“Mesut Özil ile bu kararı birlikte verdik. O çok düşündü bu konuda. 12 yıl orada hizmet verdi. Bu son dönemde biraz tatsızlıklar oldu. Biz de Mesut için en uygunu ne olur diye düşündük. Ondan sonra kararımızı verdik ve çekildi. Mesut’un morali şu an iyi, bozuk değil. Gayet iyi. Arsenal ile kampa başladı. Şimdi oraya konsantre oldu. Cumhurbaşkanımızla fotoğrafı Zonguldak’ın Devrek ilçesinde caddeye asılı. Bu bizim için gurur verici. Artık Almanya’da oynamadığı için değişmesi gerekirdi. Bundan memnun olduk.”

ALMANLAR DA DESTEKLİYOR

Mutlu Özil, birçok Alman vatandaşın da kardeşine destek verdiğini ve bununla ilgili birçok destek maili ve mesajı aldıklarını söyledi. Kimseye kırgın olmadıklarını ifade eden Mutlu Özil, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Almanya’da her zaman ırkçılık vardı, olacak da ama biz, aile olarak o kadar görmedik. Almanların da iyileri var, kötüleri de var. Bu her zaman vardı. Şimdi biraz daha arttı, daha çok konuşmaya başladılar. Almanların içinde de tabii ki çok iyiler var. Mesut’u sevenler, tutanlar var. Mail atıyorlar. Destek veriyorlar. Bırakmamasını istiyorlar. Birkaç ırkçılık gösteren de var. Kırgın değiliz. Biz Almanya’da yaşıyoruz ve Türk’üz. Bizim iki bağlantımız var.”

‘MESUT BUNLARI HAK ETMEDİ’

“Mesut hiçbirini hak etmedi. Bir fotoğraf yüzünden bunu yapmamalıydılar. 12 yıl hizmet vermesinin ardından böyle ayrılmak istemezdik. Herkes son bir maç yapıp güzel bırakmak ister. Daha iyi veda edebilirdi. Böyle olmasını istemezdik. Ama bunu kendileri bile bile yaptılar. Bizlik bir şey yok. Ben Mesut’u gördüğümde burada olanları anlatacağım. Destekleri o da takip ediyordur mutlaka. Türkiye’nin kenetlendiğini ve Mesut’un arkasında olduklarını biliyordur. Cumhurbaşkanımız aradı ve moral verdi. O bize yeter zaten.”

ARSENAL’E KONSANTRE OLMUŞ DURUMDA

Mutlu Özil, kardeşinin ’Önümüzdeki yıllarda Türkiye’de futbol oynamak ister mi? sorusuna ise, “Hayırlısı diyeyim. Buna ben karar veremem. O’na bir şey diyemeyiz. Şu an Arsenal’de oynuyor. Oraya konsantre olmuş durumda” dedi.