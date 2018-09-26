Mesut Özil, antrenman sahasına kadar gelen eski teknik direktörü ile görüşmedi
Alman milli takımını, kendisine yönelik ırkçı söylemler ve hakaretleri gerekçe göstererek bırakan Mesut Özil, Alman Milli Takım Teknik Direktörü Joachim Löw ile de görüşmeyi kabul etmedi.
Löw ve Alman Milli Takım Menajeri Oliver Bierhoff'un Mesut Özil ile görüşme girişimi Mesut'un istememesi ve Arsenal Teknik Direktörü Unai Emery'in de ikiliyi antrenman tesislerine almaması üzerine sonuçsuz kaldı.
Bierhoff ile birlikte Londra'da bulunan Löw, Arsenal'da forma giyen Mesut Özil ile birlikte Alman milli futbolcular Leno, Mustafi ve eski milli futbolcu Mertesacker ile görüşmek istedi. Londra'nın kuzeyinde bulunan antrenman tesislerine giden ikili, misafirler için ayrılan bölümde Leno, Mustafi ve Arsenal Altyapı Sorumlusu Mertesacker ile bir araya geldi. Bierhoff'un daha önceden Mesut'un menajeri Erkut Söğüt'e konuyu iletmesine rağmen buluşmaya Mesut Özil gelmedi. Löw ile Bierhoff bu kez Mesut'u antrenman sahasında görebilmek için çalışmayı izlemek istedi. Ancak bu girişim de Arsenal Teknik Direktörü Unai Emery'e takıldı. Emery, Löw ve Bierhoff'un antrenman sahasına girmesine müsaade etmedi. Böylece Löw'ün Mesut ile görüşe isteği gerçekleşmedi. Löw daha önce de yaptığı açıklamada Mesut'u birkaç kez telefonla aradığını ancak yıldız futbolcunun telefonlarına cevap vermediğini söylemişti.
BIENHOFF: SAYGI DUYUYORUZ
Mesut Özil ile gerçekleşmeyen görüşme sonrası Löw, konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. Bierhoff ise Mesut'un görüşmek istememesi kararına saygı duymak gerektiğini belirterek, “Biz Mesut Özil ile görüşmeyi çok istedik. Onunla konuşmak istedik. Ama onun bizimle şu anda görüşmek istememesi kararına saygı duymak zorundayız” dedi. Mesut Özil'in Menajeri Erkut Söğüt ise “Bu konuda açıklama yapmamamı anlayışla karşılayın” diyerek konuyla ilgili basına konuşmaktan kaçındı.
MESUT ÇOK KIRILMIŞTI
Mesut Özil geçen mayıs ayında Alman milli futbolcu İlkay Gündoğan ile birlikte Londra'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile buluşmuş, iki futbolcu da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oynadıkları kulüplerinin birer formasını hediye edip fotoğraf çektirmişti. İki futbolcunun cumhurbaşkanıyla fotoğraflarının basına yansıması üzerine Mesut ve İlkay sert dille eleştirilmişti. Alman milli takımının dünya şampiyonasında başarısız olup erken veda etmesinin sorumlusu olarak da Mesut Özil ve İlkay gösterilmişti. Mesut Özil'e yönelik hakaretlerin ırkçı boyuta ulaşması üzerine yıldız futbolcu da, ırkçı hakaretleri gerekçe göstererek milli takımı bırakmıştı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle