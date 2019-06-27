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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
27.06.2019 - 16:01, Son Güncelleme:

Messi'ye 'Alkollü Brezilyalılar' koruması

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Messi'ye 'Alkollü Brezilyalılar' koruması

Yolu yeniden Spor Toto Süper Lig'de mücadele edecek Gençlerbirliği'nden de geçen Barcelona'nın eski oyuncusu Alexander Hleb, Ronaldinho ve Deco'nun takımdan Messi'yi korumak için gönderildiğini söyledi. Belaruslu oyuncu, Brezilyalıların antrenmana sık sık alkollü geldiğini açıkladı.

Ülkesinde yayın yapan Voka TV'ye açıklamalar yapan Barcelona'nın eski orta saha oyuncusu, "Barcelona, Messi'yi kötü yönde etkilemesinden korktukları için Ronaldinho ve Deco'yu sattı" dedi. Barcelona alt yapısında yıldızı parladıktan sonra A takıma yükselen Messi'nin o dönem takımın yıldızları olan Ronaldinho ve Deco'nun etkisinde kalmaması için 2008'de göreve gelen Pep Guardiola tarafından gönderildiğini belirten Hleb, Brezilyalıları profesyonellikten uzak olmakla itham etti ve "Antrenmana alkollü geliyorlardı" ifadelerini kullandı.

Frank Rijkaard'ın yerine göreve getirilen Pep Guardiola tarafından Barcelona'ya transfer edilen Hleb, aslında İspanyol devine gitmek istemediğini de itiraf etti. Bu ayın başında Bate Borisov'un sözleşmesini sonlandırdığı 38 yaşındaki oyuncu, "Aslında Barcelona'ya gitmek istemiyordum. Bayern Münih'e transfer olmak veya Arsenal'de kalmak amacındaydım. Ancak menajerlerim Guardiola'nın beni istediğini söylediler" diye konuştu. Barcelona'ya gittiğinde 1 ay Thierry Henry'nin kendisini konuk ettiğini belirten Hleb, "Otel'de kalmak mı? Çok sıkıcı. -Bir şeyler buluncaya kadar benimle kal- dedi. Ben de 1 ay onun yanında kaldım" ifadelerini kullandı.

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