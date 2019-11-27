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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Celal ÖZCAN / BERLİN
27.11.2019 - 18:00, Son Güncelleme:

Merkel: ‘Bize ne oluyor böyle?’

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Merkel: ‘Bize ne oluyor böyle?’

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Federal Meclis’teki bütçe görüşmeleri sırasında yaptığı konuşmada, Almanya’da aşırı sağın geldiği noktaya da değindi. “Bize ne oluyor böyle? Üstelik de anayasanın kabulünden 70 yıl sonra” diye soran Merkel, Kassel Valisi Walter Lübcke olayı ile Halle kentindeki sinagog ve döner büfesine gerçekleştirilen ırkçı saldırıya dikkati çekti:

“HALLE’deki saldırı hepimizi sarstı. Toplum, nefret söylemleri ve öfkeyle değişme tehlikesi içinde. Buna karşı durmalıyız. Aksi takdirde bu toplum bizim bildiğimiz toplum olmaktan çıkar. “Ülkede herkes özgürce fikirlerini söyleyebilir. Kimse bir diğerinin fikrine katılmak zorunda değil. Ama fikir özgürlüğünün de sınırları vardır. Nefret ve ırkçılık söylemlerinin yayılmaya, insanların onurunun zedelenmeye başladığı yerde sınırlar başlar. Fikrini söyleyen bir kişi, fikrine itirazla da yaşamak zorunda. Herkesin onayladığı, sıfır tarifeli bir fikir özgürlüğü yok.”

‘LİDERLİĞİ SÜRDÜRMELİYİZ’
“Dijitalleşmede çok, ama çok yavaşladığımız izlenimi taşıyorum. Yapay zeka alanında başı çekmeliyiz. Almanya’nın önünde çözmesi gereken en büyük sorun iklim politikası ile yapay zekâ. Ekonomide 10 yıl sonra da liderliği sürdürmeliyiz. Ancak bu, büyük ölçüde iklim değişikliği ve yapay zekâdaki gelişmeye bağlı. Otomobiv sektörü derin değişimlerden geçiyor. Audi’deki işçi çıkarma haberleri buna örnek. Hareketlilik değişiyor. İmparator Wilhelm bile ilk otomobili görünce ‘atlar geri dönüyor’ diye düşünmüş.”
Merkel, daha ne kadar Başbakan olarak kalacağı tartışmalarına atfen ise 2021 genel seçimlerine kadar görevde kalmak ve hükümeti devam ettirmek istediğini söyledi. Koalisyon ortaklarına yasama döneminin sonuna kadar hükümeti sürdürme çağrısı yapan Merkel, “Ben varım” dedi.

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