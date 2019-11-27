Merkel: ‘Bize ne oluyor böyle?’
Almanya Başbakanı Angela Merkel, Federal Meclis’teki bütçe görüşmeleri sırasında yaptığı konuşmada, Almanya’da aşırı sağın geldiği noktaya da değindi. “Bize ne oluyor böyle? Üstelik de anayasanın kabulünden 70 yıl sonra” diye soran Merkel, Kassel Valisi Walter Lübcke olayı ile Halle kentindeki sinagog ve döner büfesine gerçekleştirilen ırkçı saldırıya dikkati çekti:
“HALLE’deki saldırı hepimizi sarstı. Toplum, nefret söylemleri ve öfkeyle değişme tehlikesi içinde. Buna karşı durmalıyız. Aksi takdirde bu toplum bizim bildiğimiz toplum olmaktan çıkar. “Ülkede herkes özgürce fikirlerini söyleyebilir. Kimse bir diğerinin fikrine katılmak zorunda değil. Ama fikir özgürlüğünün de sınırları vardır. Nefret ve ırkçılık söylemlerinin yayılmaya, insanların onurunun zedelenmeye başladığı yerde sınırlar başlar. Fikrini söyleyen bir kişi, fikrine itirazla da yaşamak zorunda. Herkesin onayladığı, sıfır tarifeli bir fikir özgürlüğü yok.”
‘LİDERLİĞİ SÜRDÜRMELİYİZ’
“Dijitalleşmede çok, ama çok yavaşladığımız izlenimi taşıyorum. Yapay zeka alanında başı çekmeliyiz. Almanya’nın önünde çözmesi gereken en büyük sorun iklim politikası ile yapay zekâ. Ekonomide 10 yıl sonra da liderliği sürdürmeliyiz. Ancak bu, büyük ölçüde iklim değişikliği ve yapay zekâdaki gelişmeye bağlı. Otomobiv sektörü derin değişimlerden geçiyor. Audi’deki işçi çıkarma haberleri buna örnek. Hareketlilik değişiyor. İmparator Wilhelm bile ilk otomobili görünce ‘atlar geri dönüyor’ diye düşünmüş.”
Merkel, daha ne kadar Başbakan olarak kalacağı tartışmalarına atfen ise 2021 genel seçimlerine kadar görevde kalmak ve hükümeti devam ettirmek istediğini söyledi. Koalisyon ortaklarına yasama döneminin sonuna kadar hükümeti sürdürme çağrısı yapan Merkel, “Ben varım” dedi.
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