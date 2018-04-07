‘Mekanın cennet olsun hasret kaldığım kardeşim’

KARDEŞİ Adem’le birlikte Almanya’da doğup büyüdüklerini anlatan 38 yaşındaki Ahmet Demirel, soruşturma devam ettiği için kendilerinin de cinayetle ilgili bilgilerinin sınırlı olduğunu söyledi. Annesinin henüz kardeşini görmediğini belirten Demirel, cumartesi günü Aydın’da defin işlemlerini yapmak istediklerini belirtti. Babasının Almanya’ya ilk gelen nesilden olduğunu belirten Demirel, şöyle konuştu:

‘HASRET KALARAK AYRILDIK’

“1991’de babam vefat etti. Kardeşimle birlikte 1993 yılında Türkiye’ye dönüş yaptık. Adem, 1995 yılında Almanya’ya geri döndü. O zamandan beri de Almanya’da yaşıyordu. En son 8 sene önce Türkiye’ye bizi ziyarete gelmişti. Ancak sürekli telefonda görüntülü konuşuyorduk. Babam vefat ettikten sonra çevremdeki insanların kötü işlerle ilgilenmesi beni Türkiye’ye kalmaya zorladı. Pamukkale Üniversitesi Kimya Bölümü mezunuyum. Şu anda da bir çağrı merkezinde çalışıyorum.

Kardeşimi erken yaşta kaybetmek bizim için başlı başına bir acı ancak birbirimize hasret kalarak ayrılmak acımızı daha da büyüttü. Bu ölümün kaza ya da herhangi bir şekilde ecel ile olmaması bizi çok üzdü. Katil veya katillerin en kısa zamanda yakalanmasını, hak ettikleri cezaları almasını diliyorum. Alman yetkililerin ve gerekirse Türkiye Cumhuriyeti yetkililerinin bu konuda bize destek olmalarını bekliyoruz.”





‘GERİDE İKİ ÇOCUK BIRAKTI’

“Bu ölümü kabul etmekten ve dua etmekten başka elimizden bir şey gelmiyor. Kardeşimi tanıyan bilen veya bilmeyen herkesten dualarını esirgememelerini istiyoruz. Kardeşimin bıçaklanarak öldürüldüğünü duyduğumda ilk aklıma gelenler onun onda çektiği acılar oldu. Ancak daha Adem’in yasını tutamadan cenazeyle ilgili çok fazla işle meşgul olmak zorunda kaldık. Defin işlemlerini bitirdikten sonra yas tutmaya vaktimiz olacak. Adem’in umutları vardı, hayalleri vardı. Katil ya da katiller, Adem’in bütün umutlarını, bütün hayallerini çaldı. Geride iki çocuk bıraktı. Biliyorum ki ölürken bile iki küçük çocuğunu düşünmüştür. Bunlar aklımıza geldikçe daha da üzülüyoruz.”

‘EVLAT ACISINA MAHKÛM EDİLDİ’

“Kardeşimi defnettikten sonra Almanya’ya annemin yanına gitmek istiyorum. Annem, cani, canavar ruhlu, katil ya da katiller tarafından evlat acısına mahkûm edildi. Rahmetli kardeşim mert ve dik duruşlu bir ananın evladıydı. Biz de bundan sonra dik duracağız. Benim en büyük pişmanlığım, iki ayrı ülkede yaşıyor olmamızdan sebep, kardeşime ağabeylik yapacak, yaşlarımız yakın olduğu için arkadaşlık yapacak imkanı bulamamış olmam. Kardeşim ağabeyine de, ailesine de, çocuklarına da çok düşkün biridi. Biricik kardeşimle bizi kopardılar, onu annesinden, çocuklarından ayırdılar. Adem’in cenazesini cumartesi günü Türkiye’ye getirmek istiyoruz. Ancak henüz kesinleşmedi. Aydın’ın Köşk ilçesinde köy mezarlığına defnetmek istiyoruz. Ruhu şad olsun, mekanı cennet olsun.”





‘ASLA AYRILIK YOK’

Ahmet Demirel, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajlarla da yürekleri dağladı. Ölüm haberini Almanya’da yaşayan annesinden aldıktan sonra Facebook sayfasının kapak fotoğrafını siyah yapan Ahmet Demirel, kardeşinin ardından şu mesajı yazdı: “Biricik kardeşim... Kopardılar bizi, evlatlarından kopardılar seni. 18 Ekim 1991 tarihi gibi 02.04.2018 tarihi de asla unutulmayacak. Ruhun şâd olsun, Rabbim günahlarını affetsin. Mekanın cennet olsun hasret kaldığım kardeşim...”

Sosyal medya hesabının profil fotoğrafına da kardeşiyle yan yana çekildikleri fotoğrafı koyan Ahmet Demirel, fotoğrafın üstüne de “Parmağına diken batsa benim kanım akardı”, bu fotoğrafla birlikte paylaştığı mesajında ise, “Mekanda ayrılık fani olana... Ruhumuz ölümsüz ve asla ayrılık yok...” yazdı.

CESEDİ ARKADAŞI BULMUŞTU

Bir nakliye şirketinde vardiya şefi olarak çalışan 36 yaşındaki Adem Demirel, pazartesi sabahı iki oğlu ve hayat arkadaşıyla birlikte kahvaltısını yaptıktan sonra, “Kısa bir işim var” diyerek evden çıktı. Ancak geri dönmedi. Akşam çalışması gereken Demirel işe gitmeyince, bir arkadaşı merak edip aradı. Cep telefonu cevap vermeyince Demirel’in Gaimersheim’daki hobi bahçesinde uyuyup kaldığını düşünen iş arkadaşı, saat 17.30’da gittiği bahçede Adem’i kanlar içinde yatarken buldu.