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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA / Fotoğraflar: İHA, Facebook
23.01.2019 - 10:52, Son Güncelleme:

Mehmet Kaplan’ı öven yeni bakana medyadan linç girişimi

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Mehmet Kaplan’ı öven yeni bakana medyadan linç girişimi

İsveç Kültür Bakanlığına getirilen Amanda Lind, bir süre önce sosyal medya hesabından eski Şehircilik ve İletişim Bakanı Mehmet Kaplan’ı övdüğü için ağır eleştirilere maruz kaldı.

İSVEÇ Başbakanı Stefan Löfven, dün Kültür Bakanlığına Yeşiller Partisi’nden Amanda Lind’in getirdiğini açıklamasının ardından büyük eleştiri aldı. Amanda Lind’in, 2016’da Türk STK’larının iftar programına katıldığı gerekçesiyle istifa etmek zorunda kalan eski Şehircilik ve İletişim Bakanı Mehmet Kaplan’ı bir süre önce sosyal medyada övdüğü hatırlatıldı. Lind, Ingstram hesabından, “Yeşiller ve Çevre Partisi’nin ilk kahramanı Mehmet Kaplan” şeklinde bir paylaşımda bulunmuştu. Lind’in parti arkadaşı için yazdığı yorum üzerine İsveç medyasından bazı yazarlar, Lind’in bakanlığa getirilmesinden 5 dakika sonra linç girişimine başladı.
Ağır baskı ve eleştirilerin ardından kısa bir açıklama yapan Kültür Bakanı Amanda Lind, “Ben Mehmet Kaplan’ı çevre için yaptığı çalışmalardan dolayı övdüm” ifadelerini kullandı.
İsveç’te Şehircilik ve İletişim eski Bakanı Mehmet Kaplan, Türk sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin davet edildiği bir iftar yemeğinde çekilen fotoğrafının İsveç medyasında ‘Irkçılarla yemek yediler’ başlığıyla yayınlanmasının ardından 2016’da görevinden istifa etmişti.

 

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