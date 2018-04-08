Maratonculara saldıracaklardı
Alman polisi, Berlin Maratonu’na yönelik terör saldırısını planlayan dört kişiyi yakaladı.
BERLİN Emniyeti’nin verdiği bilgiye göre maratonculara saldırmayı planlayan dört kişi yakalandı. Saldırıyı planlayanlar, 2016 yılında Berlin’de noel pazarına TIR’la dalıp 12 kişiyi katleden, 48 kişiyi yaraladıktan sonra kaçtığı İtalya’da öldürülen Anis Amri’nin çevresinden. Grubun elebaşının, maratonculara bıçakla saldırmayı planladığı belirlendi. Polis, operasyonla olası katliamın önlendiğini açıkladı.
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