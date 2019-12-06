Maradona'nın son takım arkadaşı da emekli oldu

Diego Armando Maradona ile birlikte oynayan son futbolcu da kariyerini noktaladı. Arjantinli kaleci Cristian Munoz 42 yaşında eldivenlerini astı.

1997'de Boca Juniors'a transfer olan Munoz, birkaç ay boyunca Diego Armando Maradona ile birlikte aynı takımda yer almıştı. İkili 14 Eylül 1997'de Newell's Old Boys'a karşı birlikte aynı takımda top koşturmuştu. O gün Maradona 37 yaşındayken Munoz ise 20 yaşındaydı. Maradona ile birlikte oynayan son futbolcu unvanındaki Munoz, fiziğinin eskisi kadar iyi reaksiyon vermediğini ifade ederek 42 yaşında futbol kariyerini noktaladı.