Mannheim Türkspor’un eski yöneticileri yeni başkan için bir arada

TÜRKSPOR lokalinde yapılan toplantıda eski başkan ve yöneticilerden Hüseyin Adalı, Lokman Karabulutoğlu, Kadir Çalışkan, Adnan Kahraman, Yılmaz Kalender, Selçuk Aksoy, Sefa Öztürk, Sinan Sürer, İsmet Urfa, Bülent Öncer ve Aytu Çiftçi yer alırken, komşu kent Ludwgishafen’dan TDU-Pfalz Türk İşverenler Derneği üyeleri de toplantıya katıldılar. Onursal Başkan Hüseyin Adalı, kulübün kuruluşundan bugünlere geliş süreci hakkında bilgi verirken, son yönetimde 2. Başkan olarak görev yapan Cafer Bahçeci ve yönetim kurulu üyesi Levent Yakın da, son üç yılın mali tablosu hakkında açıklamalarda bulundu.





“ZAMAN BİRLİK OLMA ZAMANI”

Bazı katılımcılar, 3 Kasım’da düzenlenen Olağanüstü Genel Kurul’da yönetimin ibra edilmediğini ve bu şekilde görev bırakmanın mümkün olmadığını vurgularken, Adalı, “Avrupa’da ayrımcılığın ve yabancı karşıtlığının bu kadar artış gösterdiği bir dönemde Türk takımlarının ayakta kalabilmesi ancak birlik ve beraberlikle olur. İnsanları küstürmek, kaybetmek kolaydır. Ancak zaman birlik olma zamanıdır. Başkan Kadir Baklan’ın bugüne kadar kulübe katkıları inkar edilemez. Yönetim kurulu üyeleri tarafından yeterince destek görmediği ve yalnız kaldığı görüşündeyim. Ben, camia olarak Kadir Başkan’a destek olup, kulübün selameti için birlikte hareket edilmesinden yanayım. Mannheim Türkspor’u el birliğiyle bu sıkıntılı süreçten çıkarmalıyız” dedi.





TDU-PFALZ’DAN DESTEK

Komşu şehir Ludwigshafen’dan yönetim kurulu üyeleriyle birlikte toplantıya katılan TDU-Pfalz Türk-Alman İşverenler Derneği Başkanı Ender Önder de, Başkan Kadir Baklan’la görüşülerek, hep birlikte hareket edilmesinin en doğru çözüm olacağını ifade etti. Önder, “Yönetici arkadaşlarımızla konuştuk. TDU-Pfalz üyeleri olarak her zaman Mannheim Türkspor’a destek vermeye hazırız” dedi.