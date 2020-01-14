Mannheim Belediye Başkanı’ndan Türk-Alman Enstitüsü’ne Ödül

‘DEMOKRASİDE Çeşitlilik’ adlı projesini Johannes Kepler Okulu (JKGS) ile birlikte hayata geçiren DTI adına ödülü proje koordinatörü Gizem Weber Mannheim Büyükşehir Belediye Başkanı’ndan aldı. Alman Çocuk ve Gençlik Vakfı’nın ‘OPENION–Sağlam Demokrasi için Eğitim’ hibe programından fonlanan projede, çocuklar ve gençler basit örnekler üzerinden demokratik değerlerin günlük yaşamlarında nasıl bir öneme sahip olduğunu ve birey olarak kendi tutumlarıyla demokrasiye nasıl katkı sağlayabileceklerini deneyimlediler. ‘İNSAN ONURU, ÖZGÜRLÜK, EŞİTLİK’

DTI ve JKGS, Alman Anayasası’nın 70. yıl kutlamaları kapsamında bir proje ortaklığı kurdular. Genç insanların demokrasiye dair tutumunu güçlendirmek ve böylece Almanya’daki çeşitlilik (diversity) içindeki birlikte yaşama katkı sağlamak, DTI’nin önemli faaliyet alanlarından birini oluşturuyor. ‘Anayasa’nın benimle ne ilgisi var?’ sorusundan hareketle DTI, JKGS öğrencilerine yönelik çeşitli atölye çalışmaları gerçekleştirdi. Söz konusu proje, ‘İnsan onuru, özgürlük, eşitlik ne anlama geliyor? Almanya’da haklarım ve sorumluluklarım neler?’ sorularından hareketle gençleri anayasanın içeriği hakkında bilinçlendirmeyi, anayasının maddeleriyle tanıştırmayı ve Almanya’daki hukuki ve siyasi temeller konusunda bilgilendirmeyi amaçlıyor. Projenin çıktıları, 20 Mayıs 2019 tarihinde Mannheim Kunsthalle’de düzenlenen geniş çaplı etkinlikte dijital bir sütun üzerinde katılımcılarla buluşmuştu. Mannheim Belediyesi tarafından verilen ödül, 2012 yılında Mustafa Baklan (SUNTAT) ve Prof. Dr. Franz Egle (Uygulamalı Yönetim Bilimleri Yüksekokulu Eski Başkanı) tarafından kurulan Türk-Alman İş ve Eğitim Enstitüsü’nün yerel düzeyde gerçekleştirdiği proje çalışmalarının takdiri anlamına geliyor. BAŞARILI BİR ORTAKLIK

DTI ve JKGS aynı zamanda, Mannheim’da DTI’nin organize ettiği ve Baden Württemberg Eyaleti çapında gerçekleşen eğitim eylemi ‘Mitmachen Ehrensache’ (Katılmak Gönül İşi) kapsamında başarılı bir ortaklığa imza attılar. DTI Yönetici Müdürü Prof. Dr. Franz Egle ve JKGS Müdürü Birgitta Hillebrandt 2018 yılında yazılı bir işbirliği sözleşmesi imzalamışlardı. Türk-Alman İş ve Eğitim Enstitüsü 2012 yılından beri faaliyette uygulamalı Yönetim Bilimleri Yüksekokulu (Hochschule der Wirtschaft für Management–HdWM) bünyesinde kurulan Türk-Alman İş ve Eğitim Enstitüsü (DTI) Mannheim ve Ren-Neckar Metropol bölgesi başta olmak üzere eğitim ve katılım, iletişim ağı, bölgesel araştırma projeleri, göç ve uyum danışmanlığı alanlarında faaliyetler yürütmektedir.

GÖNÜLLÜ ÇALIŞMAYA TEŞVİK

DTI, Baden Württemberg Eyaleti genelinde gençleri gönüllü çalışmaya teşvik etmek ve sosyal yardım kuruluşlarına bağış toplamak amacıyla düzenlenen geleneksel ‘Mitmachen Ehrensache’ (Katılmak Gönül İşi) (www.mitmachen-ehrensache.de) adlı eylemin Mannheim Temsilciliği’ni yürütmektedir. Söz konusu eylem, Mannheim’da Belediye Başkanı Dr. Peter Kurz himayesinde gerçekleşmektedir. DTI, ayrıca ‘Mannheim’dan Eğitim Biyografileri–Başarıya Uzanan Farklı Yollar’ (www.ma-bg.de) projesinin koordinatörlüğünü yürütmektedir.