Mahkemeden skandal karar... ‘Göç öldürür!’ kısmen doğruymuş!
Almanya’da Giessen İdare Mahkemesi, tarihten örneklerin ‘göçün ölüm ve felakete neden olabileceğini’ gösterdiği gerekçesiyle aşırı sağcı Milliyetçi Demokrat Parti’nin (NPD) ‘Göç öldürür!’ (Migration tötet!) şeklindeki afişinin ‘kısmen gerçeği yansıttığına’ hükmetti.
LEGAL Tribune Online ve Yazı İşleri Ağı’nın (RND) haberine göre, mahkeme ayrıca afişin ırksal nefret içermediğini belirtti. Tarihten örnekler veren hâkim Andreas Hofer, ‘yabancılara dostane tavır sergileyen’ Roma İmparatorluğu’nun Kavimler Göçü sonucunda yıkıldığını, bunu Avrupa’dan Amerika kıtasına göçün izlediğini, bunun ise Amerikan yerlileri için ölümcül sonuçları olduğunu kaydetti. Hâkim, “Tarihten bu örnekler göçün gerçekten ölüm ve felakete neden olabileceğini göstermektedir” ifadelerine yer verdi. Kararda ayrıca Avrupa’ya ulaşmak için Akdeniz’i geçmeye çalışırken hayatını kaybeden çok sayıdaki sığınmacının da ‘göçün neden olduğu bir diğer ölümcül tehlikeyi’ ortaya koyduğu kaydedildi.
KENT YÖNETİMİ MAHKEMEYE VERDİ
Aşırı sağcı NPD’nin 2019 AP seçimleri için kullandığı afişlerde “İşgali durdur: Göç öldürür!” ifadesine yer veriliyordu. Kent yönetimi ‘nefret söylemi içerdiği’ gerekçesiyle NPD’den seçim afişlerini iki gün içinde kaldırmasını talep etmiş, NPD bunun üzerine konuyu mahkemeye taşımıştı.
Alman basınında yer alan haberlere göre hâkim Andreas Hofer, 2015’te de, “Fazla göçün Alman kültürünün ölümüne neden olabileceği” şeklinde bir açıklama yapmıştı.
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