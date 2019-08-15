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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA / FOTOĞRAF: REUTERS
15.08.2019 - 12:04, Son Güncelleme:

Mahkeme izin verdi, Salvini itiraz etti, Savunma Bakanı imzalamadı!

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Mahkeme izin verdi, Salvini itiraz etti, Savunma Bakanı imzalamadı!

Akdeniz’de kurtardığı 147 göçmenle iki haftadır denizde güvenli liman verilmesini bekleyen Open Arms gemisi, İtalyan devletini ikiye böldü. Lazio Bölge İdare Mahkemesinin (TAR) kara sularına giriş yasağını askıya aldığı Open Arms’a, İçişleri Bakanı Matteo Salvini tarafından bir yasak daha getirildi. Ancak Savunma Bakanı Trenta, “Siyaset insanlığını kaybetmez” deyip Salvini’nin kararını imzalamadı.

İÇİŞLERİ Bakanı Salvini’nin önceden getirdiği ‘İtalyan kara sularına giriş’ yasağını dün TAR’a yaptığı başvuruyla askıya aldıran Open Arms, TAR kararına dayanarak bu sabah erken saatlerde Lampedusa Adası’na yaklaşırken birkaç metre uzağında bulunduğu limana, Salvini’nin getirdiği ikinci yasak sebebiyle göçmenleri indiremedi.

‘ASLA VAZGEÇMEYECEĞİM’
TAR’ın acil durum gerekçesiyle giriş yasağının yürütmesini durduran kararına karşı çıkan Salvini, Twitter’dan hem bakanlık olarak bu karara itiraz ettiklerini hem de kendisinin yeni bir yasak getirdiğini ve bu konudan asla vazgeçmeyeceğini açıkladı. Salvini, dün akşam La Spezia kentinde düzenlediği mitingde de “Lazio Bölge İdare Mahkemesinde bir yargıç çıkıyor, ‘Malta arama-kurtarma bölgesindeki bir İspanyol STK gemisi, İtalya’ya yanaşsın’ diyor. Benim bakanlığıma soruluyor bu. Benim cevabım: Hayır, Hayır ve Hayır” diye konuştu.

‘HALEN BİR LİMANINIZ YOK’
Open Arms ise Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “14. gün. Kara göründü: Lampedusa. Salvini’nin kararnamesinin askıya alınmasıyla İtalyan kara sularındayız. Halen bir limanımız yok” ifadeleri kullanıldı. Diğer yandan, Salvini’nin Open Arms’a yönelik ikinci yasak kararı, hükümette kriz yaşadığı 5 Yıldız Hareketi (M5S) kontenjanından kabineye giren Savunma Bakanı Elisabetta Trenta tarafından imzalanmadı.

‘SİYASET İNSANLIĞINI KAYBETMEZ’
Bakan Trenta, “Asla unutmamalıyız ki polemiklerin arkasında bugünlerde acı çeken, her türlü şiddet ve istismara maruz kalan çocuklar, gençler olduğunu unutmamalıyız. Siyaset, asla insanlığını kaybedemez, bu nedenle imzalamadım” açıklamasında bulundu. Söz konusu haberler, İtalyan basınında da “Salvini ile TAR arasında bilek güreşi”, “Open Arms Lampedusa’da”, “Hükümette Savunma Bakanı, Salvini’nin yasağını imzalamıyor” başlıklarıyla yer aldı.

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