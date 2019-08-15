Mahkeme izin verdi, Salvini itiraz etti, Savunma Bakanı imzalamadı!
Akdeniz’de kurtardığı 147 göçmenle iki haftadır denizde güvenli liman verilmesini bekleyen Open Arms gemisi, İtalyan devletini ikiye böldü. Lazio Bölge İdare Mahkemesinin (TAR) kara sularına giriş yasağını askıya aldığı Open Arms’a, İçişleri Bakanı Matteo Salvini tarafından bir yasak daha getirildi. Ancak Savunma Bakanı Trenta, “Siyaset insanlığını kaybetmez” deyip Salvini’nin kararını imzalamadı.
İÇİŞLERİ Bakanı Salvini’nin önceden getirdiği ‘İtalyan kara sularına giriş’ yasağını dün TAR’a yaptığı başvuruyla askıya aldıran Open Arms, TAR kararına dayanarak bu sabah erken saatlerde Lampedusa Adası’na yaklaşırken birkaç metre uzağında bulunduğu limana, Salvini’nin getirdiği ikinci yasak sebebiyle göçmenleri indiremedi.
‘ASLA VAZGEÇMEYECEĞİM’
TAR’ın acil durum gerekçesiyle giriş yasağının yürütmesini durduran kararına karşı çıkan Salvini, Twitter’dan hem bakanlık olarak bu karara itiraz ettiklerini hem de kendisinin yeni bir yasak getirdiğini ve bu konudan asla vazgeçmeyeceğini açıkladı. Salvini, dün akşam La Spezia kentinde düzenlediği mitingde de “Lazio Bölge İdare Mahkemesinde bir yargıç çıkıyor, ‘Malta arama-kurtarma bölgesindeki bir İspanyol STK gemisi, İtalya’ya yanaşsın’ diyor. Benim bakanlığıma soruluyor bu. Benim cevabım: Hayır, Hayır ve Hayır” diye konuştu.
‘HALEN BİR LİMANINIZ YOK’
Open Arms ise Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “14. gün. Kara göründü: Lampedusa. Salvini’nin kararnamesinin askıya alınmasıyla İtalyan kara sularındayız. Halen bir limanımız yok” ifadeleri kullanıldı. Diğer yandan, Salvini’nin Open Arms’a yönelik ikinci yasak kararı, hükümette kriz yaşadığı 5 Yıldız Hareketi (M5S) kontenjanından kabineye giren Savunma Bakanı Elisabetta Trenta tarafından imzalanmadı.
‘SİYASET İNSANLIĞINI KAYBETMEZ’
Bakan Trenta, “Asla unutmamalıyız ki polemiklerin arkasında bugünlerde acı çeken, her türlü şiddet ve istismara maruz kalan çocuklar, gençler olduğunu unutmamalıyız. Siyaset, asla insanlığını kaybedemez, bu nedenle imzalamadım” açıklamasında bulundu. Söz konusu haberler, İtalyan basınında da “Salvini ile TAR arasında bilek güreşi”, “Open Arms Lampedusa’da”, “Hükümette Savunma Bakanı, Salvini’nin yasağını imzalamıyor” başlıklarıyla yer aldı.
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