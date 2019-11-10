Macron’a karşı NATO’yu savundu
Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, “NATO’nun beyin ölümü gerçekleşti” sözlerine karşı çıktı.
SPIEGEL Online için konuyla ilgili bir makale kaleme alan Alman Dışişleri Bakanı Maas, “NATO, yükün paylaşımından, uluslararası işbirliğinden ve çok taraflılıktan yana. Güçlü ve egemen bir Avrupa’ya güçlü bir NATO’nun yedeği olarak değil, onun bir parçası olarak ihtiyaç var” dedi. Maas, İngiltere’nin de katılacağı bir Avrupa Güvenlik Konseyi’nden yana olduğunu vurguladı.
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, geçen hafta bir röportajında NATO’yu, “Beyin ölümü gerçekleşmiş” bir ittifak olarak nitelemişti. Almanya Başbakanı Angela Merkel de Macron’un sözlerini ‘radikal’ bulduğunu belirterek, “Bu bizim görüşümüz değil” diye karşılık vermişti.
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