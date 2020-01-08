En büyük ikramiye Rheinland Pfalz’a isabet etti

ALMAN Lotto idaresinden yapılan açıklamaya göre geçen yıl 125 kişi şans oyunlarından milyonun üzerine ikramiyeyle ülkenin zenginleri arasına girdi. En büyük ikramiye Avrupa genelinde gerçekleşen Eurojackpot çekilişinde 63 milyon 200 bin Euro ikramiye ile Rheinland Pfalz’lı bir talihliye çıktı. 2020 yılının ilk çekilişinde de bir talihli 6 doğru rakamı ve süper sayıyı tek başına bilerek 32 milyon 385 bin 37 Euro 80 centin sahibi oldu. Baden Württemberg 23 kişiyle en çok ikramiyenin çıktığı eyalet olurken Kuzey Ren Vestfalya’lı 21 ve Bavyera’lı 17 talihliyle üçüncü sırada yer aldı.

2 MİLYAR 900 MİLYON EURO VERGİ ÖDEDİ

Alman Lotto İdaresi, 2019 yılında 7 milyar 300 milyon Euro’luk şans oyunu oynandığını, bir önceki yıla göre yüzde 1.2 oranında düşüş olduğunu açıkladı. Lotto çekilişlerinde en kârlı ise eyalet hükümetleri çıktı. Lotto idaresi Almanya’nın 16 eyaletine toplam 2 milyar 900 milyon Euro vergi ödedi. Lotto idaresi ayrıca birçok kültürel, sosyal ve spor projelerine ve etkinliklerine sponsorluk yaptı.