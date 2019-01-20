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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Halil YETKİNLİOĞLU/ LONDRA -İHA
20.01.2019 - 12:54, Son Güncelleme:

Londra’nın kalbi Öykü Arin, Bahar ve Mira için atıyor

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Londra’nın kalbi Öykü Arin, Bahar ve Mira için atıyor

İngiltere’nin başkenti Londra’da, lösemi hastası, 3.5 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı ile soyadları açıklanmayan Bahar (23) ve Mira (2) adına iki gün sürecek olan doku tipleme kampanyasının ilki dün gerçekleştirildi. Edmonton bölgesindeki Britanya Alevi Federasyonu yerleşkesinde başlatılan kampanya yoğun ilgi gördü.

İZMİR’DE lösemi teşhisi konulan ve Antalya’da tedavi gören minik Öykü’nün yaşama tutunması için, Türk Eğitim Birliği, Britanya Alevi Federasyonu ve gönüllüler tarafından cumartesi günü başlatılan kampanya akşam saat 19.00’da sona erdi. Bağışçılar bugün de yerel saatle 12.00-19.00 arasında doku tipi örneği verebilecek. Kampanyanın sosyal medya üzerinden de yürütüldüğünü dile getiren Türk Eğitim Birliği Başkanı Bülent Özer ve Britanya Alevi Federasyonu Başkanı İsrafil Erbil, konuyla ilgili 30 gönüllünün görev aldığını belirtti.

Londra’nın kalbi Öykü Arin, Bahar ve Mira için atıyor

YARIM SAAT BİR SÜREDE EĞİTİLDİLER
Öğle saatinde kurum binasına gelen Alman Kemik İliği Bankası (DKMS) görevlisi Sreeparna Roy, tarafından yarım saat eğitim verilen Türkiye kökenli 30 gönüllü daha sonra çalışmalarına başladılar. Kampanyanın yoğun ilgi gördüğünü belirten Özer, “Bu bir yardım kampanyasıdır. Kampanyaya katılarak Öykü’ye ya da kök hücre bekleyen binlerce kişiden birine veya yarın lösemi teşhisi konulacak bir başkasına hayat verme şansımız var. Tükürük yöntemiyle alınan örneklerin bu iki hastaya uymaması durumunda veri bankalarına kayıtlı diğer hastalar için uygun olabilecek. Öykü Arin ve diğer çocuklarımıza destek için lütfen donör olun. Öykü Arin 3.5 yaşında ve kan kanserinin çok özel bir türü ile mücadele ediyor. Öykü Arin’e 2018 yılının Kasım ayında İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’nde Lösemi (Juvenil Miyelomonositik Lösemi- JMML) teşhisi konuldu. JMML, löseminin nadir görülen saldırgan bir türü. Hastalığın görülme sıklığı milyonda 1-9 arası değişiyor. Öykü Arin’e 2 aydan kısa bir süre önce kök hücre nakli yapılması gerekli. Aksi halde, önce kanda, sonra organlarda ciddi yıkımlara neden oluyor ve hayati risk ortaya çıkıyor” dedi.

Londra’nın kalbi Öykü Arin, Bahar ve Mira için atıyor

PAKDEMİRLİ’DEN ÇAĞRI

11. Berlin Tarım Bakanları Zirvesi için Almanya’da bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de Öykü Arin’in annesi Eylem Yazıcı’yı görüntülü aradı. Pakdemirli, “Öykü ve onun gibi sağlığına kavuşmayı bekleyen binlerce yavrumuz için kan bağışında bulunalım, yavrularımıza umut ışığı olalım” dedi.

Londra’nın kalbi Öykü Arin, Bahar ve Mira için atıyor

Londra’nın kalbi Öykü Arin, Bahar ve Mira için atıyor

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