Londra’nın kalbi Öykü Arin, Bahar ve Mira için atıyor
İngiltere’nin başkenti Londra’da, lösemi hastası, 3.5 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı ile soyadları açıklanmayan Bahar (23) ve Mira (2) adına iki gün sürecek olan doku tipleme kampanyasının ilki dün gerçekleştirildi. Edmonton bölgesindeki Britanya Alevi Federasyonu yerleşkesinde başlatılan kampanya yoğun ilgi gördü.
İZMİR’DE lösemi teşhisi konulan ve Antalya’da tedavi gören minik Öykü’nün yaşama tutunması için, Türk Eğitim Birliği, Britanya Alevi Federasyonu ve gönüllüler tarafından cumartesi günü başlatılan kampanya akşam saat 19.00’da sona erdi. Bağışçılar bugün de yerel saatle 12.00-19.00 arasında doku tipi örneği verebilecek. Kampanyanın sosyal medya üzerinden de yürütüldüğünü dile getiren Türk Eğitim Birliği Başkanı Bülent Özer ve Britanya Alevi Federasyonu Başkanı İsrafil Erbil, konuyla ilgili 30 gönüllünün görev aldığını belirtti.
YARIM SAAT BİR SÜREDE EĞİTİLDİLER
Öğle saatinde kurum binasına gelen Alman Kemik İliği Bankası (DKMS) görevlisi Sreeparna Roy, tarafından yarım saat eğitim verilen Türkiye kökenli 30 gönüllü daha sonra çalışmalarına başladılar. Kampanyanın yoğun ilgi gördüğünü belirten Özer, “Bu bir yardım kampanyasıdır. Kampanyaya katılarak Öykü’ye ya da kök hücre bekleyen binlerce kişiden birine veya yarın lösemi teşhisi konulacak bir başkasına hayat verme şansımız var. Tükürük yöntemiyle alınan örneklerin bu iki hastaya uymaması durumunda veri bankalarına kayıtlı diğer hastalar için uygun olabilecek. Öykü Arin ve diğer çocuklarımıza destek için lütfen donör olun. Öykü Arin 3.5 yaşında ve kan kanserinin çok özel bir türü ile mücadele ediyor. Öykü Arin’e 2018 yılının Kasım ayında İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’nde Lösemi (Juvenil Miyelomonositik Lösemi- JMML) teşhisi konuldu. JMML, löseminin nadir görülen saldırgan bir türü. Hastalığın görülme sıklığı milyonda 1-9 arası değişiyor. Öykü Arin’e 2 aydan kısa bir süre önce kök hücre nakli yapılması gerekli. Aksi halde, önce kanda, sonra organlarda ciddi yıkımlara neden oluyor ve hayati risk ortaya çıkıyor” dedi.
PAKDEMİRLİ’DEN ÇAĞRI
11. Berlin Tarım Bakanları Zirvesi için Almanya’da bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de Öykü Arin’in annesi Eylem Yazıcı’yı görüntülü aradı. Pakdemirli, “Öykü ve onun gibi sağlığına kavuşmayı bekleyen binlerce yavrumuz için kan bağışında bulunalım, yavrularımıza umut ışığı olalım” dedi.
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