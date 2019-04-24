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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA
24.04.2019 - 10:15, Son Güncelleme:

Londra’daki çevreci eylemlerde gözaltı sayısı bini geçti

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Londra’daki çevreci eylemlerde gözaltı sayısı bini geçti

Çevreci kampanya grubu Extinction Rebellion’ın Londra’nın merkezi yerlerinde gerçekleştirdiği işgal eylemlerinde gözaltına alınanların sayısı bini geçerken, grup elinde kalan son alan Marble Arch’tan Parlamento Meydanı’na yürüdü.

İNGİLİZ polisi, eylemcilerin işgali altındaki Waterloo Köprüsü, Oxford Circus ve Parlamento Meydanı’na yönelik operasyonlarda bir hafta boyunca gözaltına alınanlarının sayısının bini geçtiğini açıkladı. Polis, gözaltına alınanlardan 71’inin mahkemeye sevk edildiğini, diğerlerinin ise serbest bırakıldığını duyurdu. Bazı eylemciler geçen hafta petrol şirketi Shell’in Londra’daki merkezini basarak binaya zarar vermiş, bazı eylemciler de metro hatlarında ve otoyollarda ulaşımı engellemişti.

Londra’daki çevreci eylemlerde gözaltı sayısı bini geçti

500 GÖSTERİCİYE İZİN
Eylemci grup, bu sabah polisin kendilerine yasal eylem hakkı tanıdığı Marble Arch’tan Parlamento Meydanı’na yürüdü. Parlamento çevresinde geniş güvenlik önlemi alan polis, yaklaşık 500 göstericiye Parlamento Meydanı’nda bu gece yarısına kadar kalma izni verdi. Polis, eylemcilerin bu iznin sınırlarını ihlal etmeleri durumunda Extinction Rebellion yöneticilerini de gözaltına alacağını bildirdi. Eylemciler ise yarını da Parlamento Meydanı’nda geçirerek perşembe günü kentin finans merkezi City of London’a yürüyeceklerini açıkladı.

Londra’daki çevreci eylemlerde gözaltı sayısı bini geçti

POLİSİN YUMUŞAK TUTUMU ELEŞTİRİLDİ
Çevreci eylemciler, geçen hafta boyunca Londra’nın en işlek noktalarında kendilerini yapıştırıcıyla zemine veya birbirlerine yapıştırarak işgal eylemleri gerçekleştirmişti. İngiliz basınında ve kamuoyunda polis, eylemcilere fazla tolerans göstermekle suçlanmıştı. Polis ise yumuşak tutumunu eylemcilerin şiddete başvurmamasını gerekçe göstererek savunmuştu. Extinction Rebellion, İngiliz hükümetinden ‘İklim ve ekolojik acil durum’ ilan etmesini, 2025 yılına kadar sera gazı emisyonlarını sıfıra indirmesini ve iklim değişikliğiyle mücadele kararlarını almak için halk meclisleri oluşturmasını istiyor.

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