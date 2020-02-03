Neşet Ertaş’a ‘vefa’lı anma

HORNSEY Atatürk Okulu salonunda düzenlenen dinletiye Türkiye’nin Londra Londra Başkonsolosu Çınar Ergin, Büyükelçilik Başkatibi Dünya Sarısoy, Eğitim Müşaviri Hasan Ünsal, Eğitim Müşavirliği Koordinatör Öğretmeni Serap Temizhan, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Parlak, İngiltere Türk Dili, Kültürü ve Eğitim Konsorsiyumu Başkanı Nuriye Mertcan, yardımcısı Abdullah Halisdemir, Atatürk Okulları Müdürü Türker Çakıcı, çok sayıda vatandaş ve okul öğrencileri katıldı. İstiklal Marşı ve saygı duruşuyla başlayan program, akademisyen sanatçı Erol Parlak’ın bağlamasıyla söylediği Neşet Ertaş’tan türkülerle devam etti.





İKİ ÜLKE ARASINDAKİ TEMEL HARÇ

Neşet Ertaş’ı çocukluğundan beri severek dinlediğini ve onun sayesinde müzik alanında çalışmaya başladığını söyleyen Parlak, ona duyduğu hayranlık duygusuyla iki ciltlik bir kitap yazdığını ve bu eserin 16 yıllık çalışmanın ürünü olduğunu sözlerine ekledi. Başkonsolos Çınar Ergin de konuşmasında şunları söyledi: “Bu etkinliğe ev sahipliği yapan İngiltere Türk Dili, Kültürü ve Eğitimi Konsorsiyumu Başkanı Sayın Nuriye Mertcan’a, yönetim kurulu üyelerine ve Hornsey Atatürk Okulu’na teşekkür ederim. Bugünün temasını oluşturan halk ozanımız Neşet Ertaş hakkında bize bilgi veren ve eserlerinden bazılarını sunan Sayın Erol Parlak hocamıza içten şükranlarımı sunuyorum. Bugün burada ‘memleketten estirilen rüzgâr’ bana ülkemizin o emsalsiz güzel değerlerini, zenginliklerini bir kez daha hatırlattı. Bence bu değerlere daha da güçlü biçimde sahip çıkmanın, onları daha da iyi şekilde özümsemenin, ülkemizden uzaklarda, Birleşik Krallık’ta hayat mücadelesi veren toplumumuz için ayrı bir önemi var. Birleşik Krallık Türk toplumu, iki ülke arasındaki iyi ilişkilerin temelindeki harçlardan biridir. Bizleri biz yapan bu insani değerler Birleşik Krallık’ta daha çok sergilendikçe, hem halkımızın etkinliği haklı olarak daha da artacak hem de iki ülke arasındaki bağlar güçlenmeyi sürdürecektir. Bu nedenle burada şiirlerini bizlere okuyan güler yüzlü küçük kardeşlerimi, özgüvenlerinden dolayı özellikle tebrik ediyorum. Onların yetişmelerinde emeği olan velilerimize ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Bu vesileyle hepinize selam ve sevgilerimi sunuyorum”





BAŞKONSOLOS ÖĞRENCİLERE SERTİFİKA VERDİ

Türkülerin ardından Birleşik Krallık’ta Türkçe ve Türk Kültürü dersi alan öğrenciler şiirlerini seslendirdi. Aşık Veysel’den Yunus Emre’ye, Faruk Nafiz Çamlıbel’den Abdurrahim Karakoç’a, Türk kültürüne mâl olmuş pek çok şairden şiirler okundu. Öğrencilerin okuduğu şiirlere ve türkülere İngiltere’de görevli öğretmenler de sazlarıyla eşlik ettiler. Şölen havasında geçen program sonunda katılan öğrenciler sertifikaları Başkonsolos Çınar, Başkatip Sarısoy, Müşavir Ünsal ve rektör Parlak’ın elinden aldılar. Program, Türkçe ve Türk Kültürü öğretmenleri Mehmet Toyran, Hatice Bavkır, Ömer Akaslan, Kemal Çakır, Duygu Efe, Mustafa Doğan, Serap Temizhan tarafından hazırlandı. Programın sunuculuğunu öğretmen Pınar Işık yaptı.







