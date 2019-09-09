Londra’da 4 katlı binada yangın
İngiltere’nin başkenti Londra’nın güneybatısındaki Worcester Park bölgesinde yerel saatle gece 01.30 sıralarında 4 katlı bir apartmanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
YANGINA 20 itfaiye aracı ile 125 itfaiye erinin müdahale ettiği belirtildi. Binanın tüm katlarını saran alevlerin itfaiye ekipleri tarafından sabah saat 06.30 civarında kontrol altına alınabildiği kaydedildi. Londra itfaiyesi tarafından yapılan açıklamada, çevrede yaşayanlara evlerinin kapı ve pencerelerini kapalı tutmaları çağrısı yapılırken, yangında yaralanan olmadığı belirtildi.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle