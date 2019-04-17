Liverpool'un eski futbolcusu kanseri yendi
Liverpool'un eski sol beki Jose Enrique, sosyal medya hesabından paylaştığı gönderide beyin tümörünü yendiğini ve sağlığına kavuştuğunu açıkladı.
Son olarak Real Zaragoza forması giyen ve 2017 yazında futbola veda eden ve bir süredir sağlık sorunları olan Jose Enrique'den iyi haber geldi.
Sosyal medyadan bir video paylaşan 33 yaşındaki eski futbolcu, yaklaşık bir yıllık tedavi sürecinin ardından beyin tümörünü yendiğini duyurdu. 2018'in Mayıs ayında, bugünlerde Brighton'ı çalıştıran Chris Hughton ile yemek yerken fenalaşan ve hastaneye kaldırılan Jose Enrique için beyin tümörü teşhisi konulmuştu.
Kariyerinde beş sezon boyunca Liverpool forması giyen Jose Enrique, daha önce Newcastle United, Villarreal, Celta Vigo ve Valencia gibi önemli kulüplerde de top koşturdu.
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