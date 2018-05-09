Libris Edebiyat Ödülü’nü Murat Işık kazandı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriLibris Edebiyat Ödülü’nü Murat Işık kazandı
GeriAvrupa Libris Edebiyat Ödülü’nü Murat Işık kazandı
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Avrupa
BBC Türkçe / Fotoğraflar: AFP
09.05.2018 - 10:39, Son Güncelleme:

Libris Edebiyat Ödülü’nü Murat Işık kazandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Libris Edebiyat Ödülü’nü Murat Işık kazandı

Hollanda’nın en saygın ödüllerinden birisi olarak kabul edilen Libris Edebiyat Ödülü’nü bu yıl, ‘Wees Onzichtbaar’ (Görünmez Ol) adlı romanıyla Türkiye kökenli yazar Murat Işık kazandı.

SEÇİCİ kurulun, “güçlü ayrıntılar ve çarpıcı gözlemlerle zengin bir roman” olarak tanımladığı Wees Onzichtbaar, Zaza kökenli Metin Mutlu’nun Doğu Anadolu’dan Hollanda’ya uzanan öyküsü anlatılıyor.

Anne, babası ve kız kardeşi ile birlikte 5 yaşındayken Almanya üzerinden Hollanda’ya gelen Metin Mutlu, 1983 yılından itibaren Amsterdam’da göçmenlerin yoğun olduğu Bijlmeer semtinde yaşamaya başlıyor.
Metin ile annesi ve kız kardeşi, ailenin kazancının büyük bölümün içki ve kumara yatıran baba tarafından sürekli aşağılanıyor ve eziliyor.

‘OKUYUCUYU İÇİNE ÇEKİYOR’
Seçici kurula göre roman, ilk sayfasından itibaren okuyucuyu yakalayıp, içine çekiyor. 100’den fazla başlığı bulunan Wees Onzichtbaar, çok güçlü ayrıntılar ve çarpıcı gözlemler içeriyor.
Ödül jürisine göre Murat Işık, okuyucuyu etkilemesini bilen doğuştan bir yazar ve usta bir anlatıcı. Farklı karakterler yaratırken, onlarla oynuyor. Sahneleri ikna edici bir şekilde canlandırıyor. Dinamik ve ilgi çeken bir anlatımla okuyucuya sunuyor.
Seçici kurul, Wees Onzichtbaar’ı, “Göç ve Hollanda’da büyüme konusunda komik, rahatsız edici ve empatik bir roman” olarak tanımlıyor.
Murat Işık’ın romanı, finale kalan 6 yapıt arasından seçildi. Işık’a, 50 bin euro para ödülü verilecek.

İLK ÖDÜLÜNÜ 2007’DE ALMIŞTI
Libris, BookSpot Literature Price ile birlikte Hollanda’nın en saygın edebiyat ödülü olarak kabul ediliyor.
İzmir’de 11 Mayıs 1977’de dünyaya gelen Murat Işık, göçmen bir ailenin çocuğu olarak Hollanda’da büyüdü.
Amsterdam Üniversitesi ve San Francisco Üniversitesi’nde hukuk eğitimi gören Işık, ilk ödülünü 2007 yılında ‘De Purperen Citroen’” adlı kısa öyküsüyle aldı. Bu öykü, Thomas Bijsterbosch tarafından tiyatroya uyarlandı.
Işık, 2011 yılında da ‘De Laatste Reis’ (Son Yolculuk) adlı öyküsüyle El Hizjra Edebiyat Ödülü’nün sahibi oldu.
Ailesinin Doğu Anadolu’da başlayıp İzmir’de biten öyküsünü anlattığı ‘Kayıp Toprak’ adlı romanı 2012 yılında yayınlanan Işık, bu yapıtla Bronz Baykuş Okuyucu Ödülü’nü kazandı.
‘Arkadaşımın Habersiz Ölümü’ ve ‘Sait Faik Abasıyanık: İstanbul’dan Öyküler’ adlı eserleri 2014 yılında basılan yazarın, Görünmez Ol adlı romanı da 2017 yılında yayınlandı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Yurt dışındaki seçmenlere 12 Mayıs uyarısı

Partiler Almanya’da nasıl bir kampanya yapacak?

CSU’nun haç umudu

Schröden 5’inci evliliğini Güney Koreli sevgilisiyle yaptı