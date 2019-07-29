‘Leman Hanım’ın Mavi Cadillac’ı’

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa Haberleri‘Leman Hanım’ın Mavi Cadillac’ı’
GeriAvrupa ‘Leman Hanım’ın Mavi Cadillac’ı’
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Avrupa
29.07.2019 - 10:08, Son Güncelleme:

‘Leman Hanım’ın Mavi Cadillac’ı’

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
‘Leman Hanım’ın Mavi Cadillac’ı’

Burak Artuner’in son romanı ‘Leman Hanım’ın Mavi Cadillac’ı sıra dışı bir aşk hikâyesini anlatıyor. 1960’ların İstanbulu’nda başlayan ve 2013 İstanbulu’na kadar uzanan yerli film tadındaki roman, değişen toplumsal değerleri, yalnızlaşan insanları, adalet sistemini, kronikleşen rüşvet ve yağma kültürünü de eleştiriyor.

İLK romanı ‘Aşk, Hürriyet, İstibdat’la edebiyat dünyasına giren Burak Ertuner, son romanı Leman Hanım’ın Mavi Cadillac’ında başından sonuna merak ettiren, heyecanlandıran ve hüzünlendiren, 55 yıl öncesinden günümüze bir zaman yolculuğa çıkarıyor okuyucularını. Roman, sürpriz sonuyla da hafızalarda yer edeceğe benziyor.

DEVLET İÇİNDE KARANLIK İLİŞKİLER

Romanın kahramanı Doktor Adnan ile armatör Cemil Dağlaroğlu’nun kızı Leman Dağlaroğlu, bir gazino eğlencesi sonrasında tesadüfen tanışır. Aralarında kısa sürede bir aşk doğar. Fakat mavi Cadillac’ıyla o dönem İstanbul’un en gözde kadınlarından Leman Dağlaroğlu’nda bir başkasının da gözü vardır.
Babasının ortağı Rauf Karamahmut... Devlet içinde karanlık ilişkileri olan, güç sahibi armatör Rauf Karamahmut, Leman’a sahip olmak için sinsi bir plan peşindedir. Bu plan, Doktor Adnan ile Leman’ı zorunlu bir ayrılığa sürükler. Yıllarca yurtdışında kaçak yaşar Doktor Adnan. Ömrünün sonuna doğru hayatını zindana çeviren kişiyi bulmak ve hesaplaşmak için İstanbul’a döner. Bu dönüş, öğrencilik yıllarındaki ilk aşkı Agnes’le geçirdiği yaşamının en güzel günleri ve kimliğini de şekillendiren hüznün nedenleriyle de yüzleştirir.

CADILLAC’TA TECAVÜZ

Leman’ın Cadillac’ı ise 2013’te artık bir dönem dizisinde kullanılmaktadır. Dizide rol alan oyuncu Tahir, üniversite öğrencisi Nil’e bu otomobilin içinde tecavüz eder. Nil, adalete güvenemez ve kendi adaletini kendi vermek üzere bir intikam planlar. Ona bu yolda okul arkadaşı Ali eşlik eder. Mavi Cadillac, onun ilk sahibi Leman, doktor Adnan, üniversiteli Nil, oyuncu Tahir şaşırtıcı bir sona doğru ilerler. İstanbul yollarını 40 yılı aşkın süre aşındıran mavi Cadillac, 1960’lardan günümüze uzanan Amerikan etkisinin de bir simgesidir aslında.
Bir aşk romanı olarak okunsa da ‘Leman Hanım’ın Mavi Cadillac’ı, Amerikan etkisiyle değişen toplumsal değerleri, yalnızlaşan ve gittikçe hüzünlenen insanları, adalet sistemini, kronikleşen rüşvet ve yağma kültürüne de eleştirir bir yerde.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Avrupa Haberleri

Sıradaki Haber
‘Leman Hanım’ın Mavi Cadillac’ı’
Hurdaya dönen araçtan iki cansız beden çıktı
600 kiloluk boğa, baba ile oğlunu öldürdü
Karadeniz’de ‘Lazjazz’ esintisi