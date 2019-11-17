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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Kazım DOĞAN / OFFENBACH
17.11.2019 - 14:22, Son Güncelleme:

Kuzeyin oğlu Offenbach’tan seslendi: Bizi ayrıştırmasınlar

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Kuzeyin oğlu Offenbach’tan seslendi: Bizi ayrıştırmasınlar

‘Kuzeyin Oğlu’ Volkan Konak, Offenbach Stadthalle konserinde, sevilen şarkılarını hayranlarıyla birlikte seslendirip birlik mesajları verdi.

SANATÇI Volkan Konak Offenbach’ta Ömer Akkoç’un (Efes) düzenlediği konserde yaklaşık 2 bin 500 dinleyicisiyle buluştu. Orkestrasıyla birlikte sevilen eserlerini seslendiren Konak, “Türkiye değerleri hepimizin, kimse bizi ayrıştırmasın” dedi. ‘Kuzeyin Oğlu’ konserde kendiyle özdeşleşen şarkılarla duygu fırtınası estirdi. Zaman zaman Karadeniz insanına has şakalarla dinleyicileri kahkaha boğan Volkan Konak, Almanya’dan ablasının gönderdiği parayla konservuatar okuduğunu belirterek, “Almancılara bir tek aşk konusunda kızıyordum. Sevdiğimiz kızları alıp götürüyorlardı” diye konuştu. İnsanların farklı zamanlarda farklı ayrışmalara maruz kaldığını belirten sanatçı, “Siyaset ve futbol. Ayrıştırmaları bırakın. Eskiden sağ sol vardı. Şimdi Osmanlı, Atatürk. Ayıp. Uygar insanlar böyle tartışmalara girmez. Burada Anadolu’dan sağdan, soldan, her yönden insan var. Hoşlandığınız da olacak, hoşlanmadığınız da. Hiç kimseye faul yapmadan, hiç kimsenin üzerine basmadan. Çok sevdiğiniz de olacak, Ama ben hepsine saygı duyuyorum” dedi. Konak, sahnedeki slayt gösterisinde Aşık Veysel’den, Neşet Ertaş’a, Necip Fazıl’dan Deniz Gezmiş’e, Mevlana’ya kadar farklı değerlere de yer verdi.

Kuzeyin oğlu Offenbach’tan seslendi: Bizi ayrıştırmasınlar

‘ÜÇÜNCÜ KUŞAKTAN ÜMİTLİYİM’
Gurbetin dokusunu iyi bildiğini kaydeden Volkan Konak, “Buradaki güzel insanlar için geldim. Gurbetin dokusunu bilenlerdenim. Çünkü benim ailem de hem Frankfurt, hem Berlin’de. Buradaki memleket sevdasıyla yanıp tutuşan insanlara, moral olmaya, umut olmaya geldik. Katkı yaparsak ne ala. Ailemizle beraberiz. İnsanlarımızın sevgisi güzel. Biz de onları yarıyolda bırakmadan devam ediyoruz. Üçüncü kuşak çok iyi geliyor. Hem iş hayatı, bilim, futbol, hem de sanatta. Onlardan çok ümitliyim. Çok iyi yetişmişler, en az iki dil biliyorlar. Teknolojiyi çok iyi takip ediyorlar. Bizim de desteklediğimiz oluyor. Türkiye trafiğinde Almanya, Hollanda plakası gördüğümde ben onları atmaca gibi kolluyorum. Onlar kanatları ıslak göçmen kuşları kadar yorgun oluyorlar. Hata yapabilirler, hep takip ederim. Gençlerimize de şevkat ve birikimimiz neyse onu paylaşıyoruz” dedi. Konak’ın, konserde yer verdiği Frankfurt doğumlu Çağlar Alkaç da, Ahmet Kaya şarkılarıyla dinleyicileri kendine hayran bıraktı.

Kuzeyin oğlu Offenbach’tan seslendi: Bizi ayrıştırmasınlar

Kuzeyin oğlu Offenbach’tan seslendi: Bizi ayrıştırmasınlar

Kuzeyin oğlu Offenbach’tan seslendi: Bizi ayrıştırmasınlar

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