Kuzeyin oğlu Offenbach’tan seslendi: Bizi ayrıştırmasınlar
‘Kuzeyin Oğlu’ Volkan Konak, Offenbach Stadthalle konserinde, sevilen şarkılarını hayranlarıyla birlikte seslendirip birlik mesajları verdi.
SANATÇI Volkan Konak Offenbach’ta Ömer Akkoç’un (Efes) düzenlediği konserde yaklaşık 2 bin 500 dinleyicisiyle buluştu. Orkestrasıyla birlikte sevilen eserlerini seslendiren Konak, “Türkiye değerleri hepimizin, kimse bizi ayrıştırmasın” dedi. ‘Kuzeyin Oğlu’ konserde kendiyle özdeşleşen şarkılarla duygu fırtınası estirdi. Zaman zaman Karadeniz insanına has şakalarla dinleyicileri kahkaha boğan Volkan Konak, Almanya’dan ablasının gönderdiği parayla konservuatar okuduğunu belirterek, “Almancılara bir tek aşk konusunda kızıyordum. Sevdiğimiz kızları alıp götürüyorlardı” diye konuştu. İnsanların farklı zamanlarda farklı ayrışmalara maruz kaldığını belirten sanatçı, “Siyaset ve futbol. Ayrıştırmaları bırakın. Eskiden sağ sol vardı. Şimdi Osmanlı, Atatürk. Ayıp. Uygar insanlar böyle tartışmalara girmez. Burada Anadolu’dan sağdan, soldan, her yönden insan var. Hoşlandığınız da olacak, hoşlanmadığınız da. Hiç kimseye faul yapmadan, hiç kimsenin üzerine basmadan. Çok sevdiğiniz de olacak, Ama ben hepsine saygı duyuyorum” dedi. Konak, sahnedeki slayt gösterisinde Aşık Veysel’den, Neşet Ertaş’a, Necip Fazıl’dan Deniz Gezmiş’e, Mevlana’ya kadar farklı değerlere de yer verdi.
‘ÜÇÜNCÜ KUŞAKTAN ÜMİTLİYİM’
Gurbetin dokusunu iyi bildiğini kaydeden Volkan Konak, “Buradaki güzel insanlar için geldim. Gurbetin dokusunu bilenlerdenim. Çünkü benim ailem de hem Frankfurt, hem Berlin’de. Buradaki memleket sevdasıyla yanıp tutuşan insanlara, moral olmaya, umut olmaya geldik. Katkı yaparsak ne ala. Ailemizle beraberiz. İnsanlarımızın sevgisi güzel. Biz de onları yarıyolda bırakmadan devam ediyoruz. Üçüncü kuşak çok iyi geliyor. Hem iş hayatı, bilim, futbol, hem de sanatta. Onlardan çok ümitliyim. Çok iyi yetişmişler, en az iki dil biliyorlar. Teknolojiyi çok iyi takip ediyorlar. Bizim de desteklediğimiz oluyor. Türkiye trafiğinde Almanya, Hollanda plakası gördüğümde ben onları atmaca gibi kolluyorum. Onlar kanatları ıslak göçmen kuşları kadar yorgun oluyorlar. Hata yapabilirler, hep takip ederim. Gençlerimize de şevkat ve birikimimiz neyse onu paylaşıyoruz” dedi. Konak’ın, konserde yer verdiği Frankfurt doğumlu Çağlar Alkaç da, Ahmet Kaya şarkılarıyla dinleyicileri kendine hayran bıraktı.
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