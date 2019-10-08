'Küçük bir sorun var'
Alman milli takımı çarşamba akşamı Arjantin ile oynayacağı hazırlık maçı öncesi 13 fire verdi. İlkay Gündoğan da sakatlığı nedeniyle maç kadrosunda yer almayacak. Orta sahada Suat Serdar'ın forma giymesi bekleniyor.
ALMAN milli takımında 13 hasta ve sakat futbolcu bulunuyor. Çarşamba akşamı Arjantin ile oynayacak hazırlık maç öncesi sakatlanan ve hastalanan 13 futbolcu maç kadrosuna alınmayacak. Sakat futbolcular arasında İlkay Gündoğan da bulunuyor. Manchester City forması giyen İlkay'ın kasındaki ağrılar nedeniyle Arjantin karşısında oynamayacağı açıklandı.
SUAT SERDAR OYNAYABİLİR
Sakatlık ve hasta futbolcu sayısının fazla olması milli takım kadrosuna alınan Suat Serdar için fırsat oldu. Schalke'de forma giyen Suat Serdar'ın bu maçta ilk 11'e oynama ihtimali yükseldi. Milli Takım Menajeri Oliver Bierhoff, sakat futbolcular ile ilgili şunları söyledi “Oynayabilecek durumda olan futbolculara bizim güvenimiz tam. Bu durum bizim diğer futbolcuları 90 dakika deneme şansı verecek. Futbolculara da oynama şansı doğdu” dedi.
Bierhoff sakatlıların çokluğuna rağmen Arjantin maçında hedeflerinin galibiyet olduğunu da söyledi. Almanya ile Arjantin Çarşamba akşamı saat 21.45'de Dortmund'da karşı karşıya geliyor. Almanya 13 Ekim Pazar akşamı ise Estonya ile Avrupa Şampiyonası C Grubu maçında Estonya'ya konuk olacak.
NEUER BENİM KAPTANIM
Arjantin ile Estonya maçları öncesi Dortmund'da basın toplantısı düzenleyen Alman Milli Takım Teknik Direktörü Joachim Löw, milli takım kadrosunda yer alan 13 futbolcunun oynayamayacak olmasına ilişkin “Son zamanlarda bu kadar çok futbolcunun sakatlanması ve hastalanması yaşanmamıştı” sözleriyle değerlendirdi. Löw, son dönemde kimin milli takımın kalesine geçeceği tartışmalara yönelik sorulara da cevap verdi. Manuel Neuer mi yoksa ter Stenger mi Alman milli takımının birinci kalecisi yönündeki tartışmaların kendisi için küçük bir sorun olduğunu belirten Löw “Bu küçük bir sorun” dedi.
Almanya'nın Arjantin ile oynayacağı maçta kaleye Barcelona'nın file bekçisi ter Stenger forma giyecek. 27 yaşındaki kaleci ise “Maunel Neuer ile aramızda büyük bir sıkıntı yok. Hangi durum olursa olsun birbirimize destek oluyoruz” dedi. Arjantin maçında yedek soyunacak olan Manuel Neuer, pazar günü Estonya karşısında ise forma giyecek.
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