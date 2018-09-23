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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA / Fotoğraflar arşiv
23.09.2018 - 15:52, Son Güncelleme:

Korsanlar İsviçre gemisinden 12 mürettebatı kaçırdı

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Korsanlar İsviçre gemisinden 12 mürettebatı kaçırdı

Nijerya açıklarında seyreden İsviçre’ye ait bir ticaret gemisinden 12 mürettebat, korsanlar tarafından kaçırıldı.

CENEVRE merkezli Massoel Shipping adlı nakliye şirketinden yapılan açıklamada, Nijerya’nın en büyük şehri ve eski başkenti Lagos’tan, Port Harcourt Limanı’na buğday taşıyan şirkete ait geminin saldırıya uğradığı belirtildi. Açıklamada, saldırının Bonny Adası’nın 45 deniz mili güneybatısında yapıldığı belirtilerek, korsanların gemide bulunan 19 mürettebattan 12’sini kaçırdığı ifade edildi. 

Korsanlar İsviçre gemisinden 12 mürettebatı kaçırdı

Cumartesi sabahı erken saatlerde gerçekleşen saldırıda korsanların, uzun merdivenler kullanarak gemiye bindikleri ve kendilerine köprü oluşturmak için güvertede bulunan keskin uçlu tel bariyerleri kestiği aktarıldı. Açıklamada, “Şirket, kaçırılan mürettebatın hızlı ve güvenli şekilde serbest bırakılması için (Nijeryalı) yetkililerle çalışıyor” denildi.
Kaçırılan mürettebatın uyruklarına ilişkin detay verilmedi.
İsviçre Dışişleri Bakanlığı ise kaçırılan 12 kişinin hiçbirinin İsviçre vatandaşı olmadığını bildirdi.

KORSANLIĞIN MERKEZ ÜSSÜ
İngiltere merkezli güvenlik şirketi EOS Risk Group’un verilerine göre, Nijerya, Benin, Gana ve Kamerun gibi ülkelerin sahillerini kapsayan Gine Körfezi’nde yılın ilk altı ayında Nijeryalı korsanlar tarafından gemilere düzenlenen saldırılarda 35 gemici kaçırıldı.
EOS Risk Group adına geçen ay açıklama yapan Jake Longworth, 2018’in ilk altı ayında Nijerya’nın ‘dünyadaki korsanlık faaliyetlerinin merkez üssü olarak kalmaya devam ettiğini’ belirtmişti. Longworth, “Gine Körfezi’ndeki korsan saldırıların yüzde 95’i Nijerya’nın petrol merkezi Nijer Delta bölgesindeki Bonny Adası çevresinde yaşanmaktadır. Korsanlar bu bölgede fidye için denizcileri kaçırmakta ve bu anlamda ülkenin petrol bölgesi korsan saldırılarının merkezi konumundadır” demişti.

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