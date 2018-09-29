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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Avrupa
AA / Fotoğraflar: İHA
29.09.2018 - 10:33, Son Güncelleme:

Korkutarak göçmen karşıtlığı yapıyor

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Korkutarak göçmen karşıtlığı yapıyor

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Avrupa’nın demografik sorununun her geçen gün arttığını ve göç dolayısıyla yakın zamanda Avrupa’nın demografik yapısının ciddi şekilde değişeceğini söyledi.

Göçmen karşıtı duruşuyla bilinen Başbakan Orban, Macaristan devlet radyosu Kossuth Radio’daki haftalık konuşmasında, Avrupa’nın demografik yapısına yönelik değerlendirmelerde bulundu. Orban, Avrupa’daki demografik sorunun Afrika’dan ve Asya’dan göçmen transferiyle çözülmeye çalışıldığını ama kendilerinin buna karşı çıktığını söyledi. 

Orban, “Her geçen gün daha az Avrupalı insan doğuyor ve daha fazla yabancı buraya geliyor. Bu kültürümüzü değiştirecek ve bir iki yıl içinde kendi köylerimizi, şehirlerimizi, ülkelerimizi ve kıtamızı tanıyamayacağız” dedi.

AP POLİTİKASI DEĞİŞTİRİLMELİ
Avrupa Parlamentosu (AP) ve Avrupa Komisyonunda göçü destekleyenlerin çoğunlukta olduğunu iddia eden Orban, Avrupa’da, göç taraftarı ve karşıtı milletvekillerinin savaşının devam ettiğini ve gelecek yıl mayıs ayında düzenlenecek AP seçimlerinde Avrupa politikasının değiştirilmesi gerektiğini belirtti.

KOMİSERE DE TEPKİ GÖSTERDİ
Orban, AB Komisyonunun Göç, İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu Üyesi Dimitris Avramopulos’un, New York’ta Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kurulu görüşmelerinde katıldığı bir panelde, AB üyesi ülkelere, mültecilerin dağıtılması için verdikleri sözleri yerine getirmeleri çağrısında bulunmasına da tepki gösterdi.
Avramopulos’un açıklamalarının tüm AB üyesi ülkeleri temsil etmediğini, bu yüzden AB adına açıklama yapmaktan kaçınması gerektiğini savunan Orban, “Göçmen Komiseri bu konuda hiç kimse tarafından yetkilendirilmedi” dedi.
Orban ayrıca AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini’nin de mayıs ayında görevinden ayrılmasını umduğunu ifade etti.

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