Köpeklerden çok daha etkililer: Polis arıları mı geliyor?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriKöpeklerden çok daha etkililer: Polis arıları mı geliyor?
GeriAvrupa Köpeklerden çok daha etkililer: Polis arıları mı geliyor?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Avrupa
BERLİN
20.08.2019 - 14:49, Son Güncelleme:

Köpeklerden çok daha etkililer: Polis arıları mı geliyor?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Köpeklerden çok daha etkililer: Polis arıları mı geliyor?

Havadaki en küçük moleküllerin bile kokusunu alan arıların, uyuşturucu ve patlayıcı maddelerin yakalanmasında kullanılması tartışılıyor. Avrupa polis teşkilatınca ödüllendirilen araştırmaya göre arılar polis köpeklerinden çok daha etkili.

ALMANYA’da polis köpeklerinden sonra polis arıları tartışması başladı. Koku alma organları son derece hassas olan arıların uyuşturucu ve patlayıcı gibi maddeleri bulmada polisin işini köpeklerden çok daha fazla kolaylaştıracağı iddia ediliyor. Tartışmaya Alman arıcı Sonja Kessler’in konuyla ilgili yazdığı ‘Koklayıcı Arılar-Polis Görevinde Bir Devrim’ başlıklı araştırması temel oluşturdu. Arıların polis olarak eğitilmesi fikri Alman polis sendikasında da tanıtıldı. Polis sendikası, fikri çok ciddiye aldıklarını açıkladı. Kessler’in araştırmasına göre koku alma duyuları son derece hassas olan arılar köpeklerden çok daha etkili. Köpekler sadece bir madde üzerinde yoğunlaşıyor. Kullanılma süreleri kısa. Eğitimleri uzun zaman alıyor ve masraflı. Arıların ise eğitimi kısa ve köpeklerden çok daha fazla kokuya hassaslar.
Kessler araştırması Avrupa Polis Kurultayı tarafından da özel ödül kazandı.

ÜNİVERSİTE DE AYNI FİKİRDE
Uzmanlara göre arılar koku konusunda çok iyi ve kokuları tanıması için de terbiye edilebiliyorlar. Baden Württemberg’teki Hohenheim Üniversitesi Arıcılık Eğitimi öğretim üyesi Peter Rosenkranz, öğrencilerle derslerde arıları farklı sigara markaları üzerinde eğitti. Arıların belirli bir maddeyi kokusundan tanımada eğitilebildiğini belirten Rosenkranz, kısa bir deneyimden sonra arıların bu kokuya alıştığını, kokuya alır almaz o maddeye doğru harekete geçtiklerini, çünkü kendilerini sonunda tatlı bir mükafatın beklediklerini bildiğini söyledi.

SÜRÜ HALİNDE DE KULLANILABİLİRLER
Rosenkranz, arıların tren istasyonları ve havaalanlarında uyuşturucu ve patlayıcı madde aramada kullanılabileceğini, hatta bunun test edildiğini de kaydetti.
Araştırmanın sahibi Kessler ise serbest uçan arıların 50 metrekarelik alanda bile uyuşturucu tarlaları ya da TNT gibi patlayıcı maddeleri bulabileceğini iddia etti. Serbest uçan arıların üzerine pudra dökülerek, İHA’lar (İnsansız Hava Araçları) tarafından takip edileceğini kaydeden Kessler, ancak bir arı şüpheliyi koklarken sokarsa ne olacak? Arı mahkemede delil olabilir mi, sorularının hukuksal olarak açıklığa kavuşturulması gerektiğini vurguladı. Kessler, arıların koloni olarak kullanılabileceğini de savundu.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Avrupa Haberleri

Sıradaki Haber
Köpeklerden çok daha etkililer: Polis arıları mı geliyor?
Karrenbauer’den Irak’a destek: Koalisyonun bir paraçası olarak yardıma istekliyiz
‘İğrenç’ dedi sınavı geçersiz sayıldı, vejetaryen çıkınca karar geri alındı
Otobanda ahşap ve selo banttan ev yapımı elektrikli araç, polisi de şaşırttı