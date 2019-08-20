Köpeklerden çok daha etkililer: Polis arıları mı geliyor?
Havadaki en küçük moleküllerin bile kokusunu alan arıların, uyuşturucu ve patlayıcı maddelerin yakalanmasında kullanılması tartışılıyor. Avrupa polis teşkilatınca ödüllendirilen araştırmaya göre arılar polis köpeklerinden çok daha etkili.
ALMANYA’da polis köpeklerinden sonra polis arıları tartışması başladı. Koku alma organları son derece hassas olan arıların uyuşturucu ve patlayıcı gibi maddeleri bulmada polisin işini köpeklerden çok daha fazla kolaylaştıracağı iddia ediliyor. Tartışmaya Alman arıcı Sonja Kessler’in konuyla ilgili yazdığı ‘Koklayıcı Arılar-Polis Görevinde Bir Devrim’ başlıklı araştırması temel oluşturdu. Arıların polis olarak eğitilmesi fikri Alman polis sendikasında da tanıtıldı. Polis sendikası, fikri çok ciddiye aldıklarını açıkladı. Kessler’in araştırmasına göre koku alma duyuları son derece hassas olan arılar köpeklerden çok daha etkili. Köpekler sadece bir madde üzerinde yoğunlaşıyor. Kullanılma süreleri kısa. Eğitimleri uzun zaman alıyor ve masraflı. Arıların ise eğitimi kısa ve köpeklerden çok daha fazla kokuya hassaslar.
Kessler araştırması Avrupa Polis Kurultayı tarafından da özel ödül kazandı.
ÜNİVERSİTE DE AYNI FİKİRDE
Uzmanlara göre arılar koku konusunda çok iyi ve kokuları tanıması için de terbiye edilebiliyorlar. Baden Württemberg’teki Hohenheim Üniversitesi Arıcılık Eğitimi öğretim üyesi Peter Rosenkranz, öğrencilerle derslerde arıları farklı sigara markaları üzerinde eğitti. Arıların belirli bir maddeyi kokusundan tanımada eğitilebildiğini belirten Rosenkranz, kısa bir deneyimden sonra arıların bu kokuya alıştığını, kokuya alır almaz o maddeye doğru harekete geçtiklerini, çünkü kendilerini sonunda tatlı bir mükafatın beklediklerini bildiğini söyledi.
SÜRÜ HALİNDE DE KULLANILABİLİRLER
Rosenkranz, arıların tren istasyonları ve havaalanlarında uyuşturucu ve patlayıcı madde aramada kullanılabileceğini, hatta bunun test edildiğini de kaydetti.
Araştırmanın sahibi Kessler ise serbest uçan arıların 50 metrekarelik alanda bile uyuşturucu tarlaları ya da TNT gibi patlayıcı maddeleri bulabileceğini iddia etti. Serbest uçan arıların üzerine pudra dökülerek, İHA’lar (İnsansız Hava Araçları) tarafından takip edileceğini kaydeden Kessler, ancak bir arı şüpheliyi koklarken sokarsa ne olacak? Arı mahkemede delil olabilir mi, sorularının hukuksal olarak açıklığa kavuşturulması gerektiğini vurguladı. Kessler, arıların koloni olarak kullanılabileceğini de savundu.
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