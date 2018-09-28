Komşu her ırkçı hem geçimsiz olunca...
Almanya’nın Göppingen kentinde Türk ve Alman komşular arasında çıkan araç park tartışması karakolluk oldu. Alman komşu park tartışmasını ırkçı boyutlara taşıyınca Türkler şikayetçi oldu.
ALMAN komşu tartıştığı Türk komşularının isimlerini ve araçlarının plakalarını büyük bir kartonun üzerine yazarak duvara astı. Afişin üzerine ayrıca, “Türk göçmenlerin otopark terörü” diye yazdı. Hızını alamayan Alman, yazıların en tepesine de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fotoğrafını yapıştırdı ve “Türkiye’de devlet terörünü durdurun” sloganını yazdı. Böylece Türkleri afişe edip cezalandırdığını düşündü. Ancak şimdi başı polisle derde girdi.
YASALARA AYKIRI
Binada oturan Ercan Ağ, Alman komşunun geçimsiz biri olduğunu ve diğer iki binada oturan, işyeri olan ve binaların sahibi Türklerle de sık sık tartıştığını söyledi:
“Bu otoparkı üç binada oturanlarla işyeri ve büroları olanlar kullanıyor. Hem bina sahipleri hem de kiracılar otomobillerini park ediyor. Tabi Alman komşumuz da otoparkı kullanıyor. Hepimizin girişi de aynı. Başlarda sorun yoktu. Ama son zamanlarda sıkıntılar yaratıyor. Benimle karakolluk oldu. Üç binadan biri onun. Bir binayı yıllar önce bir Türk satın aldı. İkinci binayı da birkaç ay önce bir başka Türk. Son satıştan sonra olaylar çıktı. En son bu ırkçı ve dışlayıcı afişi astı. Bu afiş hem yasalara aykırı hem de komşuluk ilişkisine sığmaz. Afişte aracının plakaları ve ismi bulunanlar şikayetçi oldu. Herkes tek tek suç duyurusunda bulundu. Bunun üzerine korktu ve gece gidip afişi sökmüş. Bizler burada huzurlu şekilde yaşamak ve işyerlerimizi çalıştırmak istiyoruz. Şimdi konu önce polise ardından da mahkemeye intikal edecek. Hiç birimiz işin peşini bırakmayacağız.”
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