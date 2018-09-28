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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Avrupa
Ali VARLI / BERLİN
28.09.2018 - 09:56, Son Güncelleme:

Komşu her ırkçı hem geçimsiz olunca...

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Komşu her ırkçı hem geçimsiz olunca...

Almanya’nın Göppingen kentinde Türk ve Alman komşular arasında çıkan araç park tartışması karakolluk oldu. Alman komşu park tartışmasını ırkçı boyutlara taşıyınca Türkler şikayetçi oldu.

ALMAN komşu tartıştığı Türk komşularının isimlerini ve araçlarının plakalarını büyük bir kartonun üzerine yazarak duvara astı. Afişin üzerine ayrıca, “Türk göçmenlerin otopark terörü” diye yazdı. Hızını alamayan Alman, yazıların en tepesine de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fotoğrafını yapıştırdı ve “Türkiye’de devlet terörünü durdurun” sloganını yazdı. Böylece Türkleri afişe edip cezalandırdığını düşündü. Ancak şimdi başı polisle derde girdi.

YASALARA AYKIRI
Binada oturan Ercan Ağ, Alman komşunun geçimsiz biri olduğunu ve diğer iki binada oturan, işyeri olan ve binaların sahibi Türklerle de sık sık tartıştığını söyledi:
“Bu otoparkı üç binada oturanlarla işyeri ve büroları olanlar kullanıyor. Hem bina sahipleri hem de kiracılar otomobillerini park ediyor. Tabi Alman komşumuz da otoparkı kullanıyor. Hepimizin girişi de aynı. Başlarda sorun yoktu. Ama son zamanlarda sıkıntılar yaratıyor. Benimle karakolluk oldu. Üç binadan biri onun. Bir binayı yıllar önce bir Türk satın aldı. İkinci binayı da birkaç ay önce bir başka Türk. Son satıştan sonra olaylar çıktı. En son bu ırkçı ve dışlayıcı afişi astı. Bu afiş hem yasalara aykırı hem de komşuluk ilişkisine sığmaz. Afişte aracının plakaları ve ismi bulunanlar şikayetçi oldu. Herkes tek tek suç duyurusunda bulundu. Bunun üzerine korktu ve gece gidip afişi sökmüş. Bizler burada huzurlu şekilde yaşamak ve işyerlerimizi çalıştırmak istiyoruz. Şimdi konu önce polise ardından da mahkemeye intikal edecek. Hiç birimiz işin peşini bırakmayacağız.”

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