Komiser Maria, rockçı oldu
Televizyon izleyicilerinin soğuk kanlı cinayet masası komiseri olarak tanıdığı Maria Furtwaengler, ‘Gecelerin Yüzücüsü’ adlı filmde rockçıyı canlandıracakl. Film Alman Birinci Kanalı ARD’de yayınlanacak.
TRAJİKOMİK filmde rock yapan ve ünlü olmaya çalışan bir şarkıcıyı canlandıran güzel oyuncu, filmdeki rolü için ünlü rock yıldızı Udo Lindenberg’den ders aldığını açıkladı.
Maria Furtwaengler, “Film projesini Udo Lindenbarg’e açıkladığımda ‘Gel beraber sahneye çıkalım’ dedi. Ve onunla sahneye çıktım” diye konuştu.
Filmde üç kez rock tarzı şarkı seslendiren 52 yaşındaki Furtwaengler, bunun çok kolay olmadığını söyledi. Daha önce hiç sahnede şarkı söylemediğini belirten tecrübeli oyuncu, sadece yılbaşı ve noel gecelerinde evde ailesine şarkılar söylediğini açıkladı. Filmin ARD’de ne zaman yayınlanacağı ise henüz belli değil.
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